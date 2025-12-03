AKTUELNO

Brutalna pljuvačina: Bivši rijaliti učesnici opleli po Bebici i Teodori, evo šta kažu za njenu aferu sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" koja se empituje na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Jovana Jovičića Jomšasa i Predraga Pecu Lazića.

- Ja sam u početku imao dosta sukoba sa jačim igračima. Meni se iskreno Teodora ne sviđa i ne znam kako mom bratu Filipu može da se svidi takva devojka.... Ja da sam ranije krenuo ne znam kako bi Bebica reagovao i da li bi se ponovilo sve kao sa Filipom. On je meni dobacio jednom da pazim šta radim. Ja kad se sretnem sa njim u kući on ništa, čak mi se i javi - govorio je Jompas.

Išle su kolima na devojčice od 12 i 15 godina: Hana obelodanila nove monstruoznosti Site Ahmić, Nerio se u kameru obratio majci! (VIDEO)

- Kako je tebi delovala situacija Filip, Teodora Bebica? - pitao je Joca.

- Komentarišu da je to bio dogovor, ali da se ona neplanirano zaljubila. Oni su verovatno više u rijalitiju, Bebica je tu bio i ostao. Oni se dobro kriju, dobro štite i čisti su profesionalci. Ona se nije opuštala do sad da se zaljubi. Bebica je smršao sigurno jedno 15 kilograma - nastavio je Jompas.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam gledao da li su normalni ili se foliraju.... Ja kad pogledam ovo sad što se dešava Đukić nije trebalo da ide na tuđu ženu. Bebica misli da ona treba da gleda svakog i da je on siguran u nju. Meni Bebica ne deluje kao da je normalan. Ja sam bio sa njim u sezoni i on je sa Miljanom bio dan nakon što je opštila sa Zolom, on je i plakao - rekao je Peca.

Haos ne prestaje! Luka žestoko zapretio Kačavendi, Janjuš stao u njenu zaštitu: Ajde da vidim ko će u tangicama da šeta! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

