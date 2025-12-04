Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji... Alibaba priznao da ne bi uspeo da odoli Aneli, jedva se suzdržao i povukao kočnicu! (VIDEO)

Šok preokret!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.
- Da li Luka zna šta je bilo u izolaciji? - glasilo je pitanje.
- Ne zna, pričala sam mu uopšteno. On zna kako gledam Asmina i granica nije pređena, a mi takav odnos imamo i uvek ćemo imati - rekla je Aneli.
- Zagrljaji ne mogu da se dese u krevetu naravno - rekao je Luka.
- Legao sam na nju i malo me cmoknula u obraz - rekao je Alibaba.
- Laže kao pas, kvaran je majke mi - rekla je Aneli.
- Sve i da smo se ljubili s jezikom, ona je bila slobodna - rekao je Alibaba.
- Nema veze s mojim postupcima ništa, ona ne može da nađe opravdanje za sebe. Zagrljaj nije strašan, ali krevet je druga stvar - rekao je Luka.
- Njemu kad je teško, uvek ću ga zagrliti ukoliko Luki ne smeta. Kad ne budem u vezi, mi ćemo se uvek grliti - rekla je Aneli.
- Ona otkad se pomirila, ona sa mnom nema ni komunikaciju - rekao je Alibaba.
- To je greška, onda deluje kao da ima nešto između vas. Ono u izolaciji nije bilo normalno spuštanje lopte - rekao je Luka.
- Kakav bi tvoj odgovor bio da nisi u vezi s Aneli? - upitao je Milan.
- Sve bi više manje bilo isto - rekao je Luka.
- Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji, meni bi se vratile emocije mislim. Iskreno pričam - rekao je Alibaba.
- Moram da kažem da je mala razlika između Luke i Bebice, on je navikao na poniženja - rekla je Matora.
Autor: N.Panić