Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji... Alibaba priznao da ne bi uspeo da odoli Aneli, jedva se suzdržao i povukao kočnicu! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li Luka zna šta je bilo u izolaciji? - glasilo je pitanje.

Pljušte teške uvrede: Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke! (VIDEO)

- Ne zna, pričala sam mu uopšteno. On zna kako gledam Asmina i granica nije pređena, a mi takav odnos imamo i uvek ćemo imati - rekla je Aneli.

- Zagrljaji ne mogu da se dese u krevetu naravno - rekao je Luka.

- Legao sam na nju i malo me cmoknula u obraz - rekao je Alibaba.

- Laže kao pas, kvaran je majke mi - rekla je Aneli.

Ja je smirujem, a on potpaljuje: Alibaba podržao Janjuša, zajedno pokušali da dozovu Kačavendu pameti! (VIDEO)

- Sve i da smo se ljubili s jezikom, ona je bila slobodna - rekao je Alibaba.

- Nema veze s mojim postupcima ništa, ona ne može da nađe opravdanje za sebe. Zagrljaj nije strašan, ali krevet je druga stvar - rekao je Luka.

- Njemu kad je teško, uvek ću ga zagrliti ukoliko Luki ne smeta. Kad ne budem u vezi, mi ćemo se uvek grliti - rekla je Aneli.

- Ona otkad se pomirila, ona sa mnom nema ni komunikaciju - rekao je Alibaba.

Aneli i Luka POKUŠAVAJU DA UĆUTKAJU mene i Hanu! Nerio rešio da pokaže zube: Više nikome neću dozvoliti... (VIDEO)

- To je greška, onda deluje kao da ima nešto između vas. Ono u izolaciji nije bilo normalno spuštanje lopte - rekao je Luka.

- Kakav bi tvoj odgovor bio da nisi u vezi s Aneli? - upitao je Milan.

- Sve bi više manje bilo isto - rekao je Luka.

- Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji, meni bi se vratile emocije mislim. Iskreno pričam - rekao je Alibaba.

Maja uništila njihovo prijateljstvo! Dačo otkrio pravi razlog svađe sa Asminom, Matora se maksimalno potrudila da ih udalji (VIDEO)

- Moram da kažem da je mala razlika između Luke i Bebice, on je navikao na poniženja - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

