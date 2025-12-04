Priznala da je lagala! Asmin i Aneli oči u oči: Ahmićeva uhvaćena u novim neslaganjima, pokušala da demantuje da je pretukla Alibabinu sestru (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Šta je na kraju tačno iz vaših priča?

- Neke su tačne, a neke netačne - rekla je Aneli.

- Jesi mu gurala dildo? - pitao je Milan.

- Ne - rekla je Aneli.

- je l' bio sa advokatom? - pitao je Milan.

- Ne, nešto jeste tačno, a nešto ne - rekla je Aneli.

- Ja sam čuo da je nju Sita slala u Švajcarku da radi, nisam rekao da li je istina. Radila je u kladionici na pokeru. Meni je mnogo ljudi reklo svašta, ali nisam rekao da tvrdim da je prostitutka. Sve što sam pričao nisam baš mnogo lagao - rekao je Asmin.

- Pa kako to? - ubacila se Aneli.

- Bila je situacija da si u autu zamenila tampon ili uložak, to je istina - rekao je Asmin.

- To je laž. Ja demantujem za advokata i vibrator. Kad mi je trebao poslati ostatak para, nije mi poslao nikad - rekla je Aneli.

- Nikad mi nije poslala potvrdu da je uzela stan - rekao je Asmin.

- Lagao je svašta o mojoj porodici. Rekla je da sma u Linc išla sa drugaricom - rekla je Aneli.

- U Sarajevu si bila na afteru - rekao je Asmin.

- To je laž! Neka ide sve na mene. Da li dematuješ da su me hapili u kući? - pitala je Aneli.

- Ne demantujem. Došli su zbog tebe, ima sve u papirima - rekla je Aneli.

- Ja sam više pljuvao Situ i Groficu nego tebe - rekao je Asmin.

- Nisu me uhapsili - rekla je Aneli.

- Oficijalno su te hapisili. Bila je zaštićeni svedok - rekao je Asmin.

- Nisam bila uhapšena, ali su me vodili u pancirima - rekla je Aneli.

- Jesi li pretukla Minku? - pitao je Milan.

- Bili smo u Cazinu i mi smo bili u sobi, a Minka je ušla u kući. On je nju optuživao kako se ku*va okolo. Ja sam se više puta svađala sa njim oko toga, ima pravo da se viđa sa kim hoće. On je sišao dole i videla sam da su se počeli svađati. Čuo je da se viđa sa zubarom i onda su se svađali. Ona je njemu cigaru izasila o ruku. Ona je počela da govori: "Eno ti ona tvoja ku*vetina", gde sam ja došla da ih sprečim i ona je mene napala i vređala me. Pogurkale smo se i čupale. Minka je otišla u policiju i prijavila njega i mene. Oni su napravili zapisnik i rekli su da smo morali napustiti zemlju i platiti. Njih dvoje su bili u policiji, on je platio kaznu i mi smo krenuli u Linc i onda su krenule poruke i sve za sina. Prespavali smo u Zagrebu jer je bio jako bolestan. Sutradan u Lincu nam je došla policija - rekla je Aneli.

- Ja šta god da uradim u Bosni idem u pritvor jer sam strani državljanin. Ja sam platio 550 evra za Aneli. Imaju svi papiri. Mene moja sestra više poštuje i sluša nego tatu. Moja sestra ne može da ide u klub dok mene ne pita ili da ima dečka dok mene ne pita. Ne znam da li su bile pelene na stolu... Ako misliš da spustimo loptu tako što ćeš iznositi laži od toga nema ništa. Posvađale su se oko prljavštine. Ona je uhvatila moju sestru za kosu,a tebi je bila puna šaka kose. Ona je zvala policiju i meni su rekli da pođemo sa njima. Ona je spakovala stvari i otišli smo u policijsku stanicu. Odakle tebi pravo da tučeš moju sestru? - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić