Šamari realnosti stižu sa svih strana: Anđelo zarežao i Anitu proglasio najvećim dnom, Filip joj zadao nikad teži udarac! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Anitu Stanojlović.

- Koliko si ti dno, srami se? - glasilo je pitanje.

- Čega da me bude blam i sram? Mi nismo bili pijani, vodili smo ljubav. To što se dovodi u pitanje zbog Anđela, to je druga stvar - rekla je Anita.

- Nema potrebe da prebacuje priču i da je spinuje na mene. Ti si osoba koja je to radila pored mene, ovo je sramota i blam - rekao je Anđelo.

- Uopšte se ne obazirem na komentare, ne zanima me niko i ništa. Imaću s*ks kad budemo mi hteli i to je to - rekla je Anita.

- Ovo je dno koje Anita sebi dopušta i dokazala da se uopšte nije promenila. Filip je Anitu najstrašnije ponizio kad je imao s*ks sa njom, pa je odj*bao zbog Teodore. Ona ne misli ni o svom detetu, a ni o svojim roditeljima kada je stenjala jutros - rekao je Uroš.

- Boli me uvo, nek ide sve po meni, a ja ću raditi šta mi se radi - rekla je Anita.

- Pogledaj se u ogledalo i shvati ko si ti. Ne smeš da dozvoliš sebi da budeš recka i jedna u nizu Filipovih j*bačica, a ti si sada na krivom putu - rekao je Uroš.

- J*baću se s Filipom kad mi se bude j*balo, ali nećemo biti u vezi - rekla je Anita.

- Meni je žao Anite jer se saosećam, ali nije moguće da nakon nas pet nije zaključila kako on funkcioniše. Niko ne spori da je Filip zanimljiv, ali njegovi postupci jesu negativni i mene je sramota što sam u ovoj priči - rekla je Vanja.

- Je l' Filip priznao Anitu za devojku? - upitao je Ivan.

- Ne - rekao je Alibaba.

- Mene savršeno boli k*rac šta će ovi ljudi da kažu, ja se ovde ne foliram 1 posto apsolutno. Ko može da napravi od nekog nešto što nije? Ona nije takva jer mi imamo takav odnos, a nema ona takav odnos s ostalim ljudima. Ne vidim ništa loše u tome sinoć, a jeste bezveze to što se desilo pored Anđela i nisam razmišljao uopšte o tome. Ja vidim da nju pogađaju neke stvari i staću u njenu odbranu, ali jedino bezveze je što je Anđelo ležao pored. Priznajem da je bezveze i ne vidim ništa loše zbog toga sa Anitom, a šta će biti sa Anitom to ćemo videti - rekao je Filip.

- Jasno je svima da njega ne zanima ko će šta reći i nema potrebe da to nama ponavlja. Čovek želi da k*ra svaku ribu i on ide ka tome, samo želim da vidim da li će ulaziti u vezi i šta će raditi. Anita kaže da ne može da je poremeti ništa, a odmah je poremetilo prvo pitanje i napušila je gledaoce koji su je doveli do prvog mesta. Ona je sinoć sve vreme pevala Anđelu i gledala u njega - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.Panić