Kako bude, biće: Bora izgubio sve nade za odnos s Anastasijom, rešio da se od sutra sve prepusti sudbini! (VIDEO)

Predao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anastasiju Brčić.

- Kada ćeš prestati slušati druge poput Boginje, Sare i Vanje? - glasilo je pitanje.

- To nije tačno, mi samo pričamo i vodimo ženske razgovore. Ja ne prihvatam njihovo mišljenje, vodim se svojim mišljenjem i onim što ja osećam - rekla je Anastasija.

- Šta tebe koči kod Bore? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegovo ponašanje i pričala sam s njim, ali on dva dana ima jedno ponašanje i onda se vrati na staro - rekla je Anastasija.

- Boginja menja mišljenje kako vetar duva. Mi kad blejimo sami funkcionišemo super, ali ja nju neću da silim nego puštam da bude kako bude. Ona ima neku zadršku, ali ne znam šta je. Većina muškaraca bi bila s njom, ali devojka je pametna i imam o čemu da pričam s njom. Kako bude, biće - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo su takv gluposti jer ja vređam i jedno i drugo. On njoj priđe i ponižava je ranije, to mi se nije svidelo. Anastasija sama kuka ovde i onda ode u radio kao da se ništa nije desilo. Ukoliko je ona izabrala da bude u ovakvom odnosu, onda ja nemam ništa s tim - rekla je Boginja.

- Je l' bolesno da Đukić igra celo veče s Anitom, a ti prođeš i pomaziš ga po vratu? - upitao je Bora.

- Bolesno je što vi vređate jedno drugom porodicu, a ne to što ja radim - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

