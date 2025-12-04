AKTUELNO

Bolje da budem nebitan, nego bitan kao ti: Anđelo razvezao jezik i verbalno unakazio Anitu, ona svojim komentarima tone sve dublje! (VIDEO)

Jezikom reže kao mačem!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Anita najveći blamu, zar s*ks pored Anđela? Što ne ode bar u toalet da se j*beš? - glasilo je pitanje.

- Šta me boli uvo za njega? J*baću se gde ja hoću. On je za mene vazduh i niti ću ga gledati, niti ga primećujem - rekla je Anita.

- Mene je živ blam pojeo zbog ove devojke ovde, blam me jede od prve svađe. Nek radi šta hoće, ali blam me da komentarišem i da pričam, a ne da neću da komentarišem i da ću da izbegnem - rekao je Anđelo.

- Ja znam da ćeš ti komentarisati jer te nema nigde u rijalitiju, ali ja ne dajem više na plasmanima i bitnosti - rekla je Anita.

- Što se mene tiče bolje da budem najnebitniji ikada, a čime se ti dičiš i ponosiš? Ja sam ispred tebe na anketi, a nisam bitan. Bio bih nebitan samo da ne budem bitan kao ti, a vidimo kako je bitna. Na nju ovo utiče i tek će da utiče, ali njoj se i napolju život svodi na rijaliti i na fan stranice. Njoj je bitno da svi znaju da je Anita Stanojlović, a nije joj bitno da li joj je obraz ukaljan. Blam me i sram što sam ikada imao išta s tobom zbog stvari koji se događaju u ovoj sezoni. Nisam hteo da neke stvari stopiram da bi sve išlo svojim tokom - rekao je Anđelo.

- Izvini žrtvo, imala sam s*ks pored tebe - rekla je Anita.

- Pričaš da si s Filipom imala nešto napolju, a kako si onda meni u maju meni pisala? - upitao je Anđelo.

- Nije mi bilo svejedno, imala sam emocije prema tebi - rekla je Anita.

- Pa kako se j*beš s drugim, a imaš emocije prema meni? - upitao je Anđelo.

- Pa i ti si j*bao druge devojke - rekla je Anita.

- Pa naravno, ja sam muško. Kako si mogla da me voliš najviše na svetu da me poštuješ i ceniš, a onda ušla ovde i j*bala se s Filipom prema meni. Pravim se da nisam čuo, a čuo sam i za maramice i sve apsolutno - rekao je Anđelo.

- Ti nemaš m*da da kažeš Filipu ništa - rekla je Anita.

- Imam, nije lepo što je to radio, ali njemu ne zameram jer me ti ne zanimaš. Mene zanima samo to koliki si ti lažov - rekao je Anđelo.

- Ja sam prvi rekao da nisam ispao okej, meni je neprijatno i odmah sam rekao - rekao je Filip.

- Kao što sam spavala sa Filipom, tako smo spavali i mi pored Matore, i njoj je bilo neprijatno - dodaje Anita.

- Devojko, o čemu ti pričaš? Kanališ samo sebe, ti si se j*bala i sa Matorom, i sa mnom i sa Filipom - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

