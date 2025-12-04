AKTUELNO

Domaći

Otvorila pandorinu kutiju! Mina spremna da izda Asminove tajne, on doživeo pomračenje i demantovao hakovanje Orhideje: Tenzija raste! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sprema se haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Minu Vrbaški.

Zašto lažeš da se Asmin dopisivao sa profila Orhideja?

- On je i sam to rekao, rekla je i Aneli da joj je hakovan profil - rekla je Mina.

- Ja sam ugasio. Ako si to rekla ti si jedno najveće smeće u rijalitiju jer sma ja rekao da sam ga ugasio - rekao je Asmin.

- To je moj zaključak na konto svega što se pričali. Aneli je rekla da se on druži sa nekim - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona sve radi zbog rijalitija, sad koristi i ovog momka. Ti si najveće smeće jer lažeš - rekao je Asmin.

- Šta si pričala Staniji? - pitala je Mina.

- Šta? - pitao je Asmin,

- Neka - rekla je Mina.

- Molim za tišinu. POstoji klip napolju gde je Asmin rekao da je on hakovao taj profil, tako da ga je on nastavio koristiti ako je hakovao. Postoji po datumima pre četiri godine. To je on mogao stajati iza toga - rekla je Aneli.

- Sama si rekla da je Stefan, kako si to mogla znati - rekao je Janjuš.

- On je meni pisao na moj profil - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na Orhideju. Ja sam pisao jer su mi ljudi slali da traži, a ne sme da piše od Site i Luke - rekao je Janjuš.

- Ja sam priznala da sam se dopisivala sa tobom. Milica me pozvala i rekla: "Odavde ti je Janjuš pisao" - rekla je Aneli.

- Znate ko za mene to radi. Mina je jedno rijaliti sveće. Nek dođe Stanija i nek priča šta sam ja pričao. Otišla si kod Darka i pakovala priče - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

