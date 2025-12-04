Snimci su original, mene su molili da ih skinem: Afera Bajadera trese Elitu! Alibaba i Anđelo do srži raskrinkali Anitu, ona totalno nemoćna (VIDEO)

Nema kud!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Kakav je osećaj imati s*ks na metar od Anđela, tvoje najveće životne ljubavi? - glasilo je pitanje.

- Meni radi strast, hemija i energija i to će uvek biti kada je Filip u pitanju. Anđelo je bio moja najveća ljubav, ali ne znaći da neću voleti nekog dečka više - rekla je Anita.

- Anita je shvatila da je Anđelo sve folirao i lagao svu naciju da je to vanserijska ljubav, itekako je bila ljubav s Anitine strane iako je on napolju odj*bao da trči gola i seče vine. Anđelova životna ljubav nije bila Anita, ali napolju se uspostavilo da je nije ni voleo - rekla je Miljana.

- Anđelo kakav ti je bio osećaj jutros? - upitao je Milan.

- Ja nisam taj koji je potezao temu, a ja samo odgovaram onako kako jeste. Njoj je to super, bez blama i bez srama. Mene je lično blam što sam uopšte bio s njom - rekao je Anđelo.

- Da li si se ti sklonio od nje kada si video snimak iz onog hotela za koji su je prozivali? - upitao je Milan.

- Video sam taj snimak i svađao sam se s Matorom, ali tad nisam video snimak - rekao je Anđelo.

- Ja ću samo da kažem da je to na sudu i da je taj snimak namešten - rekla je Anita.

- Ne, nije. To je original snimak i j*bao te deda od 70 godina. Ja sam lično dobio taj snimak, ali su me neki ljudi morali da ga sklonim i na kraju je taj snima skinut. Tek ću da pričam o tebi i Mini jer ste dve k*rvetine raspale teške - rekao je Alibaba.

- Video sam snimak tek kada sam izašao napolje, snimak kao snimak je original i vide se situacije. Ono što sam ja radio ovde i to je dokaz da li je to bila ljubav ili ne, a sad kažem da je ne volim i da mi se zgadila od trenutka onog. Anita kaže da je snimak montiran i sečen, ja nisam video snimak iz različitih uglova već snimak kakav jeste - rekao je Anđelo.

- Ima još jedan snimak koji nisi video - rekla je Matora.

- Meni naravno da nije bilo svejedno kada sam video taj snimak - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić