AKTUELNO

Domaći

Snimci su original, mene su molili da ih skinem: Afera Bajadera trese Elitu! Alibaba i Anđelo do srži raskrinkali Anitu, ona totalno nemoćna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kud!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Kakav je osećaj imati s*ks na metar od Anđela, tvoje najveće životne ljubavi? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Otvorila pandorinu kutiju! Mina spremna da izda Asminove tajne, on doživeo pomračenje i demantovao hakovanje Orhideje: Tenzija raste! (VIDEO)

- Meni radi strast, hemija i energija i to će uvek biti kada je Filip u pitanju. Anđelo je bio moja najveća ljubav, ali ne znaći da neću voleti nekog dečka više - rekla je Anita.

- Anita je shvatila da je Anđelo sve folirao i lagao svu naciju da je to vanserijska ljubav, itekako je bila ljubav s Anitine strane iako je on napolju odj*bao da trči gola i seče vine. Anđelova životna ljubav nije bila Anita, ali napolju se uspostavilo da je nije ni voleo - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo kakav ti je bio osećaj jutros? - upitao je Milan.

- Ja nisam taj koji je potezao temu, a ja samo odgovaram onako kako jeste. Njoj je to super, bez blama i bez srama. Mene je lično blam što sam uopšte bio s njom - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Bolje da budem nebitan, nego bitan kao ti: Anđelo razvezao jezik i verbalno unakazio Anitu, ona svojim komentarima tone sve dublje! (VIDEO)

- Da li si se ti sklonio od nje kada si video snimak iz onog hotela za koji su je prozivali? - upitao je Milan.

- Video sam taj snimak i svađao sam se s Matorom, ali tad nisam video snimak - rekao je Anđelo.

- Ja ću samo da kažem da je to na sudu i da je taj snimak namešten - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nije. To je original snimak i j*bao te deda od 70 godina. Ja sam lično dobio taj snimak, ali su me neki ljudi morali da ga sklonim i na kraju je taj snima skinut. Tek ću da pričam o tebi i Mini jer ste dve k*rvetine raspale teške - rekao je Alibaba.

- Video sam snimak tek kada sam izašao napolje, snimak kao snimak je original i vide se situacije. Ono što sam ja radio ovde i to je dokaz da li je to bila ljubav ili ne, a sad kažem da je ne volim i da mi se zgadila od trenutka onog. Anita kaže da je snimak montiran i sečen, ja nisam video snimak iz različitih uglova već snimak kakav jeste - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Čega se pametan stidi... Anita ponosna jer je Đukić ljubio napolju, a u Eliti mu služi samo za s*ks! (VIDEO)

- Ima još jedan snimak koji nisi video - rekla je Matora.

- Meni naravno da nije bilo svejedno kada sam video taj snimak - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

REŠIO DA ONA BUDE UZ NJEGA CELOG ŽIVOTA! Alibaba odlučio da Staniju veže za sebe zauvek, evo šta joj je sad priredio! (VIDEO)

Zadruga

Aleksandra više nema izlaza?! Kačavenda i Karić je razapeli, ona ponovo udarila na Milovana i njegov se*s sa ženom! (VIDEO)

Domaći

Aneli saterana u ćošak: Đedović obelodanio detalje njihovog razgovora o Rajačiću, ona naprasno doživela amneziju! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se dogovore: Luka i Aneli ponovo nižu laži oko Nore, Alibaba ih raskrinkao do srži! (VIDEO)

Zadruga

DOBAR SI MOMAK, ONA TEBE VOLI! Alibaba savetovao Luku da se pomiri sa Aneli! ŠOK NAD ŠOKOVIMA! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba zakucao! Anđelu i Aniti nikad brutalnije skinuo lažne maske, raskrinkao ih do srži: Glumite princa i princezu, a mi smo budale... (VIDEO)