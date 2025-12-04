AKTUELNO

Domaći

Preokret: Aneli priznala da je Biljana izdala kao ženu i povredila, pa poslala Baji specijalan pozdrav! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Red Portal, Privatna arhiva ||

Kolo sreće se okreće!

Aneli Ahmić tom popričala je s Lepim Mićom o porodici Luke Vujovića i tom prilikom istakla je da pozdravlja njegovog oca Baju koji je nikada nije prihvatio, ali je za razliku od njegove majke Biljane bio iskren.

- Luka, ne kapiraš da se mišljenje vaših roditelja menja po tome kako se vi ponašate - rekao je Mića.

pročitajte još

Promenila ploču: Aneli počela Baju od blata da pravi kad je shvatila koliki je Biljana folirant, Luka u šoku! (VIDEO)

- Ne mogu da vređaju Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ste vi rekli jedno o drugom poslednjih dana, to je kataklizma - rekao je Mića.

- Naravno, ne mogu da ja očekujem da me Grofica hvali kad uradim nešto loše - rekao je Luka.

pročitajte još

Bila bi i dalje u Bujanovcu da nije bilo njega? Bora Santana razvezao jezik i opleo po Milici Kemez, ovo boli! (VIDEO)

- Luka, ja cenim što je Baja iskren. Mene je ona povredila i izdala kao ženu jer nisam očekivala to, a to je krenulo od veridbe - rekla je Aneli.

- Ja sam više ljut na Biljanu nego na Nikolu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdrav za Baju koji me nikada nije prihvatio i nikada me neće prihvatiti, a ona koja je namazana to me zabole. Mogu da joj kažem šta hoću u facu - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos u Beloj kući: Obrnula se igrica za crnim stolom, ukućani opleli po Milovanu, smatraju da je glavni krivac! (VIDEO)

Zadruga

JEDVA DOČEKAO: Asmin uputio pozdrav Baji, pa Dača potkačio Luku i Aneli! (VIDEO)

Horoskop

SREĆKOVIĆI: OVO su četiri HOROSKOPSKA znaka kojima će danas SVE IĆI OD RUKE

Zadruga

Srce kao kuća: Aneli priznala koliko je ponosna na Asmina zbog odnosa sa Norom, pa još jednom dala zeleno svetlo za njen odlazak u Linc! (VIDEO)

Domaći

PREOKRET! Aneli slučajno priznala da je lagala sve o AFERI "ŠLEP", pa pokušala sebe da opravda (VIDEO)

Domaći

ODLUČIO DA SE OKRENE PORODICI! Janjuš otkrio planove nakon Elite, pa priznao da želi da ima emisiju, a da mu pomoćnik bude NJEGOV RIJALITI SIN! (VIDEO