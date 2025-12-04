Preokret: Aneli priznala da je Biljana izdala kao ženu i povredila, pa poslala Baji specijalan pozdrav! (VIDEO)

Kolo sreće se okreće!
Aneli Ahmić tom popričala je s Lepim Mićom o porodici Luke Vujovića i tom prilikom istakla je da pozdravlja njegovog oca Baju koji je nikada nije prihvatio, ali je za razliku od njegove majke Biljane bio iskren.
- Luka, ne kapiraš da se mišljenje vaših roditelja menja po tome kako se vi ponašate - rekao je Mića.
- Ne mogu da vređaju Aneli - rekao je Luka.
- Šta ste vi rekli jedno o drugom poslednjih dana, to je kataklizma - rekao je Mića.
- Naravno, ne mogu da ja očekujem da me Grofica hvali kad uradim nešto loše - rekao je Luka.
- Luka, ja cenim što je Baja iskren. Mene je ona povredila i izdala kao ženu jer nisam očekivala to, a to je krenulo od veridbe - rekla je Aneli.
- Ja sam više ljut na Biljanu nego na Nikolu - rekao je Luka.
- Pozdrav za Baju koji me nikada nije prihvatio i nikada me neće prihvatiti, a ona koja je namazana to me zabole. Mogu da joj kažem šta hoću u facu - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić