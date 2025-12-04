NOĆ ŠOKANTNIH DEŠAVANJA: Aneli ponovo uhvaćena u lažima, Asmin i dalje želi DNK test, Anita na stubu srama zbog akcije sa Đukićem, Luka i Bebica zbog žena totalno SROZALI gram preostalog dostojanstva!

Sreda je dan rezervisan za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević tokom noći za nama, rešetao je učesnike Elite pitanjima na koja ste najviše želeli da čujete odgovor.

Voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li Luka zna šta je bilo u izolaciji? - glasilo je pitanje.

- Ne zna, pričala sam mu uopšteno. On zna kako gledam Asmina i granica nije pređena, a mi takav odnos imamo i uvek ćemo imati - rekla je Aneli.

- Zagrljaji ne mogu da se dese u krevetu naravno - rekao je Luka.

- Legao sam na nju i malo me cmoknula u obraz - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Šta je na kraju tačno iz vaših priča?

- Neke su tačne, a neke netačne - rekla je Aneli.

- Jesi mu gurala dildo? - pitao je Milan.

- Ne - rekla je Aneli.

- je l' bio sa advokatom? - pitao je Milan.

- Ne, nešto jeste tačno, a nešto ne - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Asmina Durdžića.

- Asmine, da li ćeš i dalje tražiti DNK test? - glasilo je pitanje.

- Sad šta god da odgovorim, slagao bih. Ja volim Noru i mislim da je moje dete, ali u meni uvek postoji crv sumnje jer nisam dete video dve godine i voleo bih da vidim kakav će osećaj biti kada je budem uzeo u ruke. Zaboravio sam kakav je to osećaj jer se sav naježim kad uzmem bratovog sina - rekao je Alibaba.

- Zbog čega nisi video dete toliko dugo? - upitao je Milan.

- Nisu mi dale, Grofica mi nije dala - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Da li je realno da si ukrao majonez i kečap za vas troje?

- Stavio u džep i dao za odabrane - rekao je Luka.

- Meni je dao majonez i ja sam podelio - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Anitu Stanojlović.

- Koliko si ti dno, srami se? - glasilo je pitanje.

- Čega da me bude blam i sram? Mi nismo bili pijani, vodili smo ljubav. To što se dovodi u pitanje zbog Anđela, to je druga stvar - rekla je Anita.

- Nema potrebe da prebacuje priču i da je spinuje na mene. Ti si osoba koja je to radila pored mene, ovo je sramota i blam - rekao je Anđelo.

- Uopšte se ne obazirem na komentare, ne zanima me niko i ništa. Imaću s*ks kad budemo mi hteli i to je to - rekla je Anita.

Anita Stanojlović neprestano pokušava da dokaže koliko je srećna sa Filipm Đukićem, cimeri pokušavaju da je osveste.

- Bolje da mi kaže da neće da bude sa mnom nego da bude sa mnom sedam meseci - rekla je Anita.

- To je do tebe onda - rekao ej Dačo.

- Ja znam šta je on meni rekao - rekla je Anita.

- Ako ćeš ti biti srećna... - rekao je Janjuš.

Anđelo Ranković porazgovarao je s Borislavom Terzićem Terzom o intimnom činu Anite Stanojlović i Filipa Đukića koji se desio na pola metra od njega, a potom je i istakao koliko je zgrožen.

- Nije poenta da li je moralno sa Filipove strane, već je fora ona koja priča da sam joj ja najveća ljubav i da sam je uništio. Od septembra do maja me terorisala i do pre četiri meseca sam bio njena najveća ljubav, a onda se posle četiri meseca j*bala pored mene - rekao je Anđelo.

- Svi su gledali, bruka. Ti si bio u sendviču - rekla je Boginja.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li se kaješ što si u ponedeljak imala onako žestoku akciju u hotelu, pa si sutradan ustala nervozna?

- Ne, nije uopšte bila žestoka akcija. Ja nisam ugrožena se*sualno da mene može se*s smiriti. Ja imam ovde druga probleme. Se*s nije nešto što me ispunjava da budem postpuno srećna. Nisam se*sualni manijak! To što imam emocija prema njemu ne znači da nemam probleme - rekla je Aneli.

- To je sramota jer mi nismo Aneli - rekla je Hana.

- Mi smo isti onda, samo su oni nakromani - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Kako vas je lepo bilo videti u izolaciji. Ti ležiš na njoj, a ona te ljubi. Da li će Nora dobiti brata? - glasilo je pitanje.

- Može dobiti polubrata - rekla je Aneli.

- Šokiran sam da su imali vrelu akciju, moram priznati da sam povređen i to nisam očekivao - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Sinoć kažeš Neriu da ga majka gleda kako ima se*s sa Hanom, kako je tvoja gledala dok si se onako čerečila sa Lukom?

- Moja majka ne gleda, oni nisu bolesnici. SIta nije boelsnica da čeka do šest ujutru da gleda. Moji nisu bolesnici da gledaju mene. NJih će gledati jer jedna narkomanka to radi od njega i obraća se Siti u kameru - rekla je Aneli.

- Moja mama ne gleda. Mi to potajno, sramota me pričati - rekla je Hana.

- A svog sina može da gleda? Meni ej bolesnije da gleda sina - rekao je Nerio.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak.

- Ne dopusti da te Asmin prepada i da ti priča šta da radiš, samo pričaj svoju istinu - glasilo je pitanje.

- Neće nas niko zaustaviti da pričamo, ja ću tek da pričam o njenoj sestri koja je kolima htela da pregazi dečaka od 13 godina - rekla je Hana.

- Ja neću da ona vrši psihičko nasilje nad mojom porodicom, izmišlja laži i razne stvari. Ja više psihički ne mogu da izdržim i pomišljam na svakakve stvari zbog nje. Raspadam se - rekla je Aneli.

- Kako se u tom raspadu onako s*ksaš u hotelu? - upitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Milana Stojičkovića.

Dečko zašto se čudiš što se Luka izdao, to je poznato od prošle sezone? On vređa devojke od drugara, da izdaje drugove, lažno optužuje ženu kojoj uzimaju decu i muva se sa sestrom od verenice, čemu se ti nadaš?

- Ovde svako priča za sebe, ja njega poznajem samo dva meseca. Rekao mi je da se držimo i to je to, videćemo. Ja ne zameram ljudima, svako priča o sebi. Ja sam drug njemu i većini ljudi - rekao je Milan.

- Lagao sam, nikad nisam bio sa tom devojkom. Ne znam kad sam vređao Minu, Sofiju i ne znam kada bih uvredio devojku koja je sa Milanom. Ona je rekla da nikad ne bi bila sa njim. Za Situ je takva glupost. On mene poznaje dva meseca, a da me poznaje druže, drugačije bi odgovorio. Mene i Terzu nikad takva pitanja nisu pogađala. Vreme, mesto i prostor su nas spojili. Međuljuski odnos se grani na osnovu samopoštovanja, a mi to nismo prešli - rekao je Luka.

- O toime se ovd ećuti. Znam da postoji priča da su se oni mutili i muvali. On je Aneli mnogo manje branio nego Situ. Oni su milana podcenili, nije se mešao i gurao. Luka nikome nije prijatelj ovde. Kada je ušao rekao mi je čij je prijatelj, a onda mi je sr*o po glavi prvi. Sa muškarcima spušzta lopte i ćuti kao miš - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Pa naravno da ne bi Filip bio s tobom da se nije napio? - glasilo je pitanje.

- Okej, sad ćemo imati s*ks samo utorkom - odgovorila je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Zašto misliš da će ti grljenje s Anitom pomoći da preboliš zagrljaje s Teodorom? - glasilo je pitanje.

- S Anitom sam imao mnogo dublji odnos napolju, a s Teodorom nikada nećemo saznati šta bi bilo. Nikada nisam imao emocije prema njoj, ali mi je bilo lako da to presečem - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Asmina Durdžića.

Da li si svestan koliko te navlači Aneli da skačeš na Uroša dok ga ona provocira, a Lukica je samo trpa?

- Ja sam to jutros saznao. Setio sam se da je Alei nagovarala Uroša na mene. Ja sam jako nervozan tip i onda kad me on komentariše može da kaže šta hoće, ali on ima tu narav da uhodi ljude kad su u crvenom. On meni dobacuje: "Montrume". On je meni ispraznio garderober, pa sam ja njemu kofer. Nikad ne bih skočio na njega u svađi sa Aneli, ali on mora da ima granice - rekao je Asmin.

- Asmin je rekao meni da zakuvavam sukob Aneli i Kačavende, a ja nit luk jeo, nit luk mirisao. Onda sma otišao i bacio mu kofer, da se bijem ne umem. Kačavenda je videla da nisam provocirao i dobacivao. Majku mi psuje i govorim svašta i imam pravo da je komentarišem. Ako ona provocira Kačavendu onda nek trpi ona - rekao ej Uroš.

- Vi mene osuđujete kao da je meni sve bajno ovde i da ne treba ni sa kim da se svađam - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Miljanu Kulić.

- Spinuje priču jer je Kačavenda grlata. Dok radi sa Lukom nema suicidne misli. Onaj ko skače do plafona nema suicidne misli. Njoj ne odgovara da Hana priča istinu, preti joj se i spinuje se priča na savđu Kačavende i nje. Niko nije osudio njene monstruozne reči. Rekla sam im da ustanu i da pričaju svoju stranu priče da se čuje njihova istina. Malo patetike za sve iz publike! Ona je znala gde ulazi treba da se nosi kao lavica. Ovo njihovo pomirenje je blam nad blamovima. Sve što radi je drama kvin i Luka zajedno sa njom. Sve ovo je svesno urađeno da bi Asminu terala inat. Ona voli Asmina i razočarana je jer nije uspela u ljubavnom smislu da se pomiri sa njim, pa se u inat pomirila sa Lukom i kao dro*a pobegla u hotel. Dotakla je dno. Pričala je da neće otići da se okupa, a otišla je da se je*e u hotelu. Ono je sa Asminove strane bilo odvartno kad je vikao na Hanu i Neria. Sita je govorila da je Aria bolesna i ometena, a kada se Neriu i Asminu poklopi priča da je Sita davala lekove detetu... Ona skače da bi odbranila neodbranjivog monstruma SItu - rekla je Miljana.

- Sve je u pravu. Nije skakala na Asmina, a on je to rekao pre nego što je ona upla. Mi nikad ne bi ismevali to dete - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Minu Vrbaški i Anitu Stanojlović.

- Lepo ste se baš našle - glasilo je pitanje.

- Pa jesmo - rekla je Anita.

- Baš jesmo - rekla je Mina.

- Našle smo se, odgovaramo jedna drugoj i to je to - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Kada te to tačno Filip poljubio kada je bio trezan? Mi smo videli jedino cmakanje i vaćarenje s Teodorom? - glasilo je pitanje.

- Ljubio me napolju, a ako mu se sviđa Teodora nek ide kod nje. Ja dovoljno znam da vidim ko šta hoće od mene - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Murata.

Murate, rekao si Teodori da je Bebica najveći psihopata, zašto to misli?

- To je istina, to je ovde rečeno. To je njen izbor. Osoba koja ima kamere na kući, je l' to mafijaš? - pitao ej Murat.

- Ne interesuje me šta će ko da priča. Da li sam ja psihopata ne zanima me - rekao je Bebica.

- Ume Neša da umisli tako. Murat je malo ljubomoran pa priča. Šalim se, dobar je Murat. Pola stola to misli, a on je akcentovan jer je zaljubljen - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Šta te to stalno vuče ka Terzi? - glasilo je pitanje.

- Terza je ovde objasnio zašto je neke stvari rekao, ali moram da budem iskrena i da kažem da ja gotivim s njim da blejim zato što je pozitivac. Šta god ja rekla za njega i koliko god se posvađali, on i ja se uvek pomirimo - rekla je Teodora.

- Kako Terzi nikad ništa ne smeš da kažeš, a mene nap*šiš? - upitao je Ivan.

- Smatram da Terza nije zlonameran i ne osećam zlu krv s njegove strane, vidim da mu je žao za stvari koje izgovorim i zato mu pređem preko svega - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Anita najveći blamu, zar s*ks pored Anđela? Što ne ode bar u toalet da se j*beš? - glasilo je pitanje.

- Šta me boli uvo za njega? J*baću se gde ja hoću. On je za mene vazduh i niti ću ga gledati, niti ga primećujem - rekla je Anita.

- Mene je živ blam pojeo zbog ove devojke ovde, blam me jede od prve svađe. Nek radi šta hoće, ali blam me da komentarišem i da pričam, a ne da neću da komentarišem i da ću da izbegnem - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Minu Vrbaški.

Zašto lažeš da se Asmin dopisivao sa profila Orhideja?

- On je i sam to rekao, rekla je i Aneli da joj je hakovan profil - rekla je Mina.

- Ja sam ugasio. Ako si to rekla ti si jedno najveće smeće u rijalitiju jer sma ja rekao da sam ga ugasio - rekao je Asmin.

- To je moj zaključak na konto svega što se pričali. Aneli je rekla da se on druži sa nekim - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto si dopustila da imaš opet se*s utorkom, baš si dostojanstvena u pi*ku materinu?

- Nisam dostojanstvena - rekla je Anita.

- Kad je bila sa mnom, bila je, ali sad nije. Pokazuej sve suprotno od onog što je bila tad. Velika je razlika u njenim postupcima iz sezone sedam i sad. Svo dostojanstvo ne postoji kod nje - rekao je Anđelo.

- Ja sam i tad pričala da nema dostojanstvo. Bila je dostojanstvena jer se Anđelo svađao sa mnom, a ona je sedela. Jedino se promenilo se*sualno opredeljenje. Jedino je trpela tad od mene jer sam bila ogorčena i radila sam sve od nemoći i besa. On nijednog trenutka nije trebao da je žali je r je znala da ulazi sa mnom i znala je da me vara. Za mene ona nikad nije imala dostojanstvo - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anitu Stanojlović.

Šta te briga šta komentarišu, ti voliš Filipa i mi te vodimo do pobede.

- Ne volim ga, ali mi je najdraži od svih ovde. Znam koliko fanova imam i koliko su uz mene. Moja glavna adminka je bila adminka Filipa i Ive i znam koliko njega vole. Ne plačem zbog ovoga, tamo gde treba ću reći što plačem - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Druže, da li ti je sada jasno što smo ti rekli da ćeš praviti Sofiju od blata? - glasilo je pitanje.

- Jeste, imali smo mir. Mini sam jutros rekao da se ugleda na Sofiju kako jedna devojka treba da se ponaša zato što jedan klip nije izašao njen prošle sezone da se muvala s nekim muškarcem - rekao je Terza.

- Ja sam dotrčao danas da kažem Sofiji da je Terza bila ironična u radiju, a nervira me što sad Sofija ubira plodove njegovih gluposti. Gledaoci sada razmišljaju da ti ovo radiš iz inata Mini kao što je ona radila tebi i za petnaest dana će ti se obiti o glavu - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Ivana Marinkovića.

- Hoćeš li sada pričati s Aneli pošto si rekao da ukoliko se pomiri s Lukom nećeš progovoriti reč s njom? - glasilo je pitanje.

- Ne bih da prekršim svoju reč, ali mi je neprijatno. Saglasan sam sa svima koji komentarišu. Ne prijatno mi je zbog Aneli i Luke, izbegavam kontakt - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Kakve veze ima i da je Milan vozio brzo? Nije imao saobraćajku da ona izgubi bebu i bubreg - glasilo je pitanje.

- Vrlo moguće da je bilo fizičkog nasilja, nije moguće da je izgubila bebu od brze vožnje - rekao je Terza.

- Fizičkog nasilja nikad nije bilo jer sam tu ženu voleo najviše na svetu. Ona nije poslušala doktora i trebala je da ostane četiri meseca u Beogradu, a ona nije htela da se odvoji od mene i išla je uvek i putovala sa mnom - rekao je Milan.

Naredno pitanje bilo je za Mikija Dudića.

- Miki da li ti se sviđa advokatica? - glasilo je pitanje.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Koliko ti nedostaje Maja i je l' zato što ti ona fali nisi bio na žurki? - glasilo je pitanje.

- Pa to je jedan od razloga. Nekako kad sam otišao tamo po palalčinku bilo mi je nekako prazno, a nisam mogao da se veselim i pijem jer ne znam da li je ona dobro. Takođe sam bio nervozan i ljut, i da sam malo popio imao bih problema - rekao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Svaki dan prebacuješ Bebici bar pet stvari koje ti smetaju. Kad ćeš da shvatiš da ukoliko ti partner ne odgovara onda nije za tebe već pokušavaš da ga menjaš? - glasilo je pitanje.

Anita Stanojlović neprestano je plakala u spavaćoj sobi nakon što je u emisiji "Pitanja gledalaca" potegnuta tema o aferi iz hotela.

- Šta je to Bajadera? - pitao je Dačo.

- Ma glupost - rekla je Mina.

- Nije mi dobro kunem ti se. Da mi pričaju kako sam se drogirala, nikad u životu - rekla je Anita.

- Glupost, ja sam videla taj klip - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Boru Santanu.

- Zašto dozvoljavaš da te jedna Anastasija z*jebava? Ti si dobar, vredan, poznat, mnogo prijatelja, mnogo se poznatih druži s tobom. Ti jednostavno imaš sve, a da nije bilo tebe možda bi Milica i dalje bila u Bujanovcu, a ne bi se izoperisala i glumila ribu? - glasilo je pitanje.

- Ona je mlada, shvatiće neke stvari. Znam šta joj je smetalo i videćemo kako će šta biti. Što se tiče Milice, videli su ljudi šta je bilo. Ne znam ni koliko je operacija imala, ona samo ode i vrati se izoperisana - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Ivana Marinkovića.

- Uzeo sam je! - rekao je Ivan.

- Ona je jedna glumica i režiseš - rekla je Aneli.

- Nemoj o majci da pričaš ovako! Ne dozvoljavam - rekao je Luka,.

- Paljba, ovo je moje mišljenje - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović bila je izuzetno hrabra na početku večeri i stoički podnosila osudu gledalaca zbog intimnog čina sa Filipom Đukićem na pola metra od Anđela Rankovića, ali je sada potonula u očaj i Lepi Mića je doleteo da je teši.

- Prestani da plačeš, tu sam ja za tebe i plakanja više nema. Smanji malo svoje s*ksualne fantazije, nisi normalna j*bem te u glavu - rekao je Mića.

- Šta sve rade ovde, pa ja najgora - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milana Stoičkovića.

- Druže ko si ti i kakav si ti to lik? - glasilo je pitanje.

- Ja sam Milan Stoičković, šta da odgovorim na glupo pitanje - rekao je Milan.

- Ja se često obraćam mojoj majki i često joj kažem da neću prekršiti naš dogovor i da ću ostati slobodna. Sve i da se zaljubim, neću ući u vezu već ćemo se družiti. Pitanje sigurno nije stiglo bez razloga, a koliko je iskren to ćemo videti - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

