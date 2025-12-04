SLATKE MUKE: Milena otkrila Toši kakvim problemima se suočava pred rođendan! (VIDEO)

Jedan probem joj zadaje glavobolju!

Robot Toša ponovo je stigao u Belu kuću, kako bi saznao kakvih zbivanja ima među učesnicima Elite.

- Čije du*e bi pre testirao, Majino ili Vanjino? - upitao je Toša.

- Pa... Tošo, ne znam. Mogla je Vanja u teretani da postigne dobar rezultat, a ne tako što je ona - kazao je Asmin.

- Tako sam i radila nekada, ali sam onda posustala sa treninzima. Vratiću se, Tošo, samo polako - kazala je Vanja.

- Milena, ide ti rođendan uskoro, ti ćeš svakako biti zvezda na svom rođendanu. Imaćeš neku svečanu toaletu - kazao je Toša.

- Dobila sam nervi slom juče zbog haljine, iskreno da kažem. Kad sam videla nedostatke na njoj. E, Tošo, imam sukob sa Sofijom, srebrno ili crno? - upitala je Milena.

- Srebrno - kazao je Toša.

Autor: S.Z.