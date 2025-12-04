Ne vidi dalje od preljubnice: Bebica sam sebe srozao na dno, ukućani šokirani njegovim rečima (VIDEO)

Neverica!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.
Zašto se i dalje ponižavaš, ispada kao da uopšte namaš dostojanstvo, a imaš mnogo hkvaliteta?
- U ovom odnosu nemam dostojanstvo i ne vodim račun o tome, i to me ne interesuje. Jedino me interesuje kako će se odvijati moj odnos sa Teodorom. Nije normalno - rekao je Bebica.
- Ja ne znam kako im ne proradi neki muški komplek - rekao je Bebica.
- Ja opravdavam njegovo ponašanje jer kaže da me voli. Imam opravdanje za sebe i za njegovu bolest - rekla je Teodora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić