U mog Luke želudac ko šerpa: Fanovi ismejali Vujovića zbog pomirenja s Aneli, od ovog blama nema dalje! (FOTO)

Haos!
Luka Vujović jedan od aktuelnih takmičara „Elite 9“, našao se prethodnih dana na meti oštrih kritika fanova na društvenim mrežama. Razlog za tolike prozivke jeste njegovo „preterano popuštanje“ i stalno praštanje verenici Aneli Ahmić, uprkos njihovim čestim svađama, razilaženjima i burnim pomirenjima.
Na mrežama se mogu videti komentari u kojima fanovi zameraju Luki da „gubi identitet“ i da „pravda sve Aneline postupke“, čak i onda kada se ona prema njemu, po mišljenju publike, ponaša nepravedno. Njegova glavna stranica posebno je bila iznenađena njegovim potezima, te su mu poslali jasnu poruku:
- U mog Luke želudac ko šerpa - pisalo je u objavi.
Autor: N.Panić