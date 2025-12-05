AKTUELNO

U mog Luke želudac ko šerpa: Fanovi ismejali Vujovića zbog pomirenja s Aneli, od ovog blama nema dalje! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Haos!

Luka Vujović jedan od aktuelnih takmičara „Elite 9“, našao se prethodnih dana na meti oštrih kritika fanova na društvenim mrežama. Razlog za tolike prozivke jeste njegovo „preterano popuštanje“ i stalno praštanje verenici Aneli Ahmić, uprkos njihovim čestim svađama, razilaženjima i burnim pomirenjima.

Foto: Pink.rs

Na mrežama se mogu videti komentari u kojima fanovi zameraju Luki da „gubi identitet“ i da „pravda sve Aneline postupke“, čak i onda kada se ona prema njemu, po mišljenju publike, ponaša nepravedno. Njegova glavna stranica posebno je bila iznenađena njegovim potezima, te su mu poslali jasnu poruku:

- U mog Luke želudac ko šerpa - pisalo je u objavi.

Foto: Instagram.com

Autor: N.Panić

