NOĆ U KOJOJ SE SVE PROMENILO! Asmin priznao da se sve vreme igrao sa Aneli, pa od Maje dobio pedalu! Sofija i Terza nikad bliži, kočnice polako popuštaju (VIDEO)

Istina isplivala na videlo!

Četvrtak uveče rezervisan je za emisiju "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić je kao i svake nedelje, prethodne noći do koske raskrinkala ukućane Bele kuće.

Na prvom klipu ukućani su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović govori Maji Marinković da je Aneli Ahmić ljubomorn na nju.

Aneli Ahmić je nakon gledanja ovog klipa ostala u potpunom šoku. Shvatila je da joj njen dečko neprestano radi o glavi sa Majom Marinković

- Nisam rekao da Aneli ljubomoriše već sam popričao nešto s Majom, a Aneli mi je rekla: ''Mrš u pušionicu'' - rekao je Luka.

- To je bilo posle izbora za omiljenu, ali ne znam čemu to da on ide svako malo u pušionicu da se žali baš Maji. Je l' ti mene možeš da ispoštuješ da ne pričaš o meni? - upitala je Aneli.

- Ti nisi bila moja devojka i ne znam što ti pričaš o meni isto tako - rekao je Luka.

Tokom gledanja narednog klipa Luka Vujović je imao priluku da sazna jedan deo dešavanja u izolaciji između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Njegovom reakcijom su bili zatečeni mnogi cimeri. Naime, oni smatraju da Luka ne bi trebao da prelazi ni preko manjih stvari, a kamoli preko ovakvih scena koje mu je priredila verenica.

- Ovo je bolesno. Napolju bi 100% nešto bilo da nema kamera. Ja ne mogu da zamislim da sa mojom bivšom ženom imam ovako nešto prisno. Ja nisam znao za ovo. Ako ona misli da je ovo normalno i da ne povređuje osobu koju kaže da voli - govorio je Luka.

- Njemu da puste kako se k*ra on bi prešao. Njemu se postavlja konkretno pitanje, a on nema reakciju, kao okej desilo se - umešala se Matora.

- Imate pravo, živi bili pa sve videli. Ovo je igra od 10 meseci za sve, a šta se meni radi od njih živi bili pa videli - rekao je Luka.

- Njima u vezi da je bilo sve u redu Aneli ovo ne bi radila, a ne bih ni ja. Bili su u svađi, Luka je nju provocirao sa Anitom i Majom - govorio je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč i Asminu Durdžiću koji je priznao da je u toku izolacije hranio isključivo svoj ego, nakon čega je usledio niz poniženja na račun Aneli Ahmić sa kojom ima ćerku.

- Mene Aneli ne zanima kao žena, ja sam ovde hranio svoj ego možda jer me najstrašnije pljuvala. Ja nju da ne poštujem kao ženu, možda bih s njom i spavao - rekao je Alibaba.

- Asmin je često govorio da mu se Luka dopada kao Anelin partner, a ako ih poštuje onda ne bi trebao to da radi. Hoće da dokaže da Aneli ne oseća prema Luki to što je osećala prema njemu - rekla je Jakšićka.

Na narednom klipu prikazan je razgovor Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz izolacije kada se desila svađa oko Maje Marinković.

Maja Marinković doživela je pomračenje, te je iskazala svoj stav o njihovom odnosu. Ona je bila ubeđena da su želeli da zgaze njenu repjutaciju i da je na svaki način unize, te je donela nove odluke.

- Ja sam odlično shvatila klip, nisam glupa, a ni luda. Stojim pri svom stavu i zaključku da su mene hteli da nasankaju i da moju reputaciju unize da bih dokazali neke stvari. Od danas nemam nikakvu komunikaciju. Hvala Bogu da je pušten ovaj klip jer sam ja bila u bolnici dva dana. Komunikacija od danas sa njim i sa njom više ne postoji. Ja svaki put kad sam sa Lukom komentarisala rekla sam Aneli, dečko ništa loše nije radio, a na kraju krajeva nisu bili zajedno i govorili su da se nikad neće pomiriti. Ja ne mislim da me je on koristio. Ja sam rekla u pušionici da me ne bi čudilo u julu da bude srećan kraj - pričala je Maja.

- Majo, deluje kao da si se zaljubila, a da se ograđuješ jer si saznala. Ti kao da hoćeš da se ogradiš od njega - dodala je Aneli.

Ubrzo je Asmin Duržić preokrenuo celu priču, kada je priznao da se sve vreme igrao sa Aneli kako bi od nje izvukao priznanje da je lagala kada je iznosila niz neistina o njemu.

- To što sam ja spustila loptu, nisam bila lažna već je sve bilo spontano i iskreno s moje strane - rekao je Alibaba.

- Pričamo o tri osobe koje imaju prevelik ego i mislim da Asmin od početka radi stvari samo da bi nahranio svoj ego, sem što mislim da to nije radio s Majom. Njega radi sad ovo što oni neće pričati više nego da sedne pored njega sad - rekao je Filip.

- Ja sam dokazivao samo da je ona sve lagala - rekao je Alibaba.

Luka Vujović je tokom čitave rasprave dokazao da likuje nad Anelinom propašćšu koja se desila nakon Asminovog priznanja. Međutim, Asmin je ubrzo promenio svoju odluku, te je odlučio da ćče braniti bivšu.

Na sledećem klipu su imali priliku da vide kako Teodora Delić želi da menja izgled Nenada Macanovića Bebice i da joj sve više liči na Filipa Đukić.

Teodora Delić je odmah počela da se pravda kako Nenad Macanović Bebica i Filip Đukić nemaju nikakvih sličnosti i da ne pokušava da ga promeni u tom smislu. Bebica je ubrzo postao glavna tema ismevanja u Beloj kući.

- Napolju je imao dužu kosu, a nikakve brkove nisam pominjala. Kakav Bebica na Filipa? Na početku kad sam ulazila u odnos sa njim pričala sam mu da treba da trenira, a tek sad je krenuo da radi na tome. Mislim da je tek sad shvatio da treba da radi na sebi, bili zajedno ili ne - govorila je Teodora.

- Nije bila priča o brkovima, nego ja ne mogu lepo da se ošišam - rekao je Bebica.

- Šta pričaš ti? Pričaš šta si shvatio i šta si odlučio - dodala je Teodora.

Takmičari su takođe imali prilike da pogledaju razgovor Sofije Janićijević i Milana Stoičkovića o Luki Vujoviću.

Sofija Janićijević je očitala lekciju Milanu Stojičkoviću, nakon čega je progovorila o Luki Vujoviću ponovo. Ubrzo je Milanova ljubomora izletela u prvi plan.

- On ne razume da sam ja i prošle godine živela s ovim ljudima i moram da ih komentarišem. Luka i ja smo u prošloj sezoni imali dve velike svađe i posle toga smo spustili loptu jer je počeo lepo da se ponaša prema meni. Rekla sam ono što misli cela kuća, a to je da je ljiga i odličan - rekla je Sofija.

- Ja ne znam osobu koju Sofija poznaje i nikad me niko zvao apsolutno - rekao je Luka.

- Meni je ovo jako zanimljivo, ali dobro kad se Luka pravi lud - rekla je Sofija.

- Mi smo sedeli s jednom osobom koju ovde spominju i niko nije spomenuo ni Milenu, ni Sofiju - rekla je Aneli.

- Milan kao da ljubomoriše - rekao je Dača.- Poenta priče je bila da se ne uvlače ljudi u crveno kada su loše. Ja njoj nikad nisam zamerio ni Terzu, ni Luku. Ona zna da podbode itekako - rekao je Milan.

Na sledećem klipu su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza priznaje da je najveću hemiju imao sa Minom Vrbaški.

Nakon ovog klipa Borislav terić Terza je preokrenuo sve. Priznao je da nije bio u potpunosti iskren jer je u tom trenutku bio sa Minom. Terza i Sofija su nakon dosta vremena konačno progovorili iskreno o svojim emocijama i vezi koju su imali.

- Možda nisam bio toliko iskren, ali to su odnosi sa kojima sam imao. Ja nisam hteo tad da pričam o Sofiji jer sam bio tad sa Minom. Sve je bilo lepo, strast i emocije koje imam prema Mini je logično da mi je sad lepše - rekao je Teza.

- Ja ovo ne bih da komentarišem, ali slažem se. Terza i ja smo jedno drugome rekli "volim te" i voleli smo se u to sam sigurna, ali smo to napravili na lošim temeljima i samo zbog toga nismo uspeli - dodala je Sofija.

Tokom gledanja narednog klipa Borislav Terzić Terza je saznao da ga Mina Vrbaški nikad nije volela.

Mina je nakon gledanja ovog klipa priznala pred celom kućom kako joj se dopada Viktor Gagić.

- Moram da kažem što se tiče Terze da je moj problem što nisam sasekla odmah - rekla je Mina.

- Asmin misli da je Mina očigledno bila zaljubljena u njega obzirom da je toliko povredio ničim bukvalno - rekao je Dača.

- On je mene koristio za rijaliti kao što je i sve iskoristio - rekla je Mina.

- Ona je mogla samo mene da koristi za rijaliti, ne ja nju - rekao je Alibaba.

- Viktor nije Minin tip i ona neće biti s njim, ona samo tera inat - rekao je Dača.

- Mina zašto provodiš vreme s Viktorom? - upitao je Janjuš.

- Prija mi i sviđa mi se - rekla je Mina.

Anita Stanojlović je imala priliku na vidi na koji način je Filip Đukić komentarisao njegovu vrelu akciju sa njom.

Anđelo Ranković nije krio koliko ga je sramota što je ikad bio u ljubavnom odnosu sa Anitnom, te ju je žestoko isponižavao, a ulje na vatru dolio je i Filip Đukić.

- Blam me je, iskreno. Mene je blam što sam ikada bio sa njom, sramota me je i krivim sebe. Ja sam to radio, ali krivim sebe jer su mnogo trpeli ljudi oko mene. Moja odluka je bila da se borim za nju. Kako se ona ponašala dok je bila sa mnom, kakvo god mišljenje da neko imao, ali kako se ona ponašala je totalna kontra od ovoga. Blam me je i srmota. Pitali su me, ali sam rekao da nisam čuo, ali da čuo sam sve. Nije me ona razočarala, jer me je već razočarala ranije kad me je 10 meseci napolju blatila, gadi mi se i ne mogu očima da je gledam. Možda bih žustrije govorio koliko mi se zgadila da me nije 10 meseci blatila. Ovo nije inat, ona o tome nije razmišljala na sekund. Ona ima prebačaje da se smeje pet minuta, pa plače, pa se svađa. Karakter ne može da se promeni, ali navike mogu. Radili smo na tome da joj se navike promene. Ja sam nju usmeravao devet meseci, rekao sam joj i posle toga da ćemo da ostanemo dobri. Kako je moguće da se sve to vrati, a pričala je da mene voli? Pričala je da sam ja folirant, a da sam ja njega najveća ljubav, kako može u glavi da ti bude da imaš s*ks u krevetu pored mene? Nisam ja jadan, ja da sam jadan ustao bih iz kreveta i rekao da to neću da slušam. Ja sam nastavio svoj život, ona svoj, a Filio je sa njom ušao u kombinaciju. Filip i ja smo poznanici iz "Zadruge 1", nekad se sretnemo u gradu. To jeste glupa situacija. Meni prebacuju četvrtu sezonu, iako sam rekao da se kajem jer sam raskinuo sa Sanjom, ali i tad sam rekao da mi kuva u želucu kad prođe Matora pored mene. Bio je bolji moj odnos sa Matorom, nego sa Filipom. Mislim da on nije imao nikakvu obavezu, možda je glupo jer smo zajedno u budžetu i krevetu, ali ja nemam potrebu da njemu bilo šta zamerim. Filip i Anita su bili u kombinaciji napolju, a kad je ušao imali smo normalan odnos i nemam potrebu da mu bilo šta zamerim - govorio je Anđelo.

- On i da kaže nešto loše ima pravo. Ja prvi kažem da je ispalo kao da ga ne poštujem svestan sam toga, ali u tom trenutku nisam bio svestan. Primat je preuzela druga glava. Ja neću da se nerviram, bitno je da si zdrav. Zbog čega ja da se nerviram? - dodao je Filip.

- Anita, što ne ozvaničite vezu? - pitala je Ivana.

- Ne znam ni šta jesmo, ni šta nismo, a ni da li ćemo. Nisam se zaljubila, on se meni sviđa i prija mi - rekla je Anita.

Na narednom klipu videli su kako Miljana Kulić raskrinkava odnos Tanje Boginje i Anđela Rankovića.

Anđelo Ranković i Tanja Stijelja Boginja konačno su se opustili, te su otkrili šta se zapravo zbiva između njih.

- Ništa se ne dešava, družimo se. Mi se tako poljubimo za laku noć, sad i nismo toliko - rekao je Anđelo.

- Što se tiče Miljane shvatila sam da žena nije normalna. Mrzim kad tako neko prebacuje što je branio. Ja sam budala koja nju nije odbila za prodavnicu, a onda sam je uhvatila kako krade. Izgleda da je ona zaljubljena u Anđela, pa je pukla neka ljubomora. Ne znam gde je ona videla da smo se mi ljubili? Mi se ljubimo u obraz i to je to - dodala je Boginja.

- Anite, kako ti deluju Boginja i Anđelo? - pitala je Ivana Šopić.

- Mislim da se simpatišu. Anđelo nema određen tip, ne bi bio sa svakom, ali Boginja je energična i uvek je pričao da mu je to najbitnije u vezi - rekla je Anita.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza danima unazad imaju sve prisniji odnos i iako nisu imali komunikaciju do skoro, čini se da su se u poslednjih nedelju dana baš opustili i doneli odluku da ne beže jedno od drugog.

Ipak, čini se da kočnice sve više popuštaju, zbog čega sad nisu mogli da se suzdrže i morali su da se zagrle pred svim cimerima. Naime, Terza je nju pogledao dok mu je Sofija uzvratila osmehom, a potom su pali i vreli zagrljaji. Kako će se njihov odnos odvijati i da li će doći do pomirenja, ostaje da pratimo.

Autor: A.Anđić