Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će ugroziti boravak u Eliti! (VIDEO)

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Odabranih i obavestio takmičare koji tamo borave da je vreme da počnu njihove nominacije.

- Odabrani, kao što znate, na vama je važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom, primetili smo da olako shvatate ovaj zadatak kao i da vaša obrazloženja nisu takva. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Autor: A.Anđić

