SVAKO MOŽE DA JE DODIRNE ZA 5O EVRA! Poršelina jednim potezom urnisala Minu Vrbaški, pa žestoko udarila na Sofiju i Milicu: Žao mi je što Micu Tricu i Sofiju Tetovku...

Nije štedela!

Slađa Lazić Poršelina neretko se oglašava na portalu Pink.rs povodom njenog bivšeg dečka, Borislava Terzića Terze koji je učesnik Elite 9. Često je iznosila svoje prognoze, te smo je kontaktirali i sad kako bi prokomentarisala ljubavni brodolom Mine Vrbaški, njene bivše drugarice i Terze. Ona kao po običaju, nije štedela.

- Sve je onako kako sam ja govorila. Terzi se nikad nije dopadala Mina. Ona je više muškobanjasta, ne oblači se onako kako Terza voli, nije riba i nije umiljata. Terza više voli te misice, manekenski građenje i devojke poput mene i Sofije. Znala sam da je to samo priča. Terza je pokušavao mene i Milicu da udalji do Mine, pošto smo mi bile Minine drugarice, a ona je imala užasno loše mišljenje spolja o njemu i on je samo to hteo. On joj se nudio, tako što je obletao oko nje, jurio je, branio za stolom, a ipak je imao mišljenje kakvo je meni pričao, da je ku*va. Ona je i sama priznala da se bavila najstarijim zanatom. Od trenutka kad su imali se*s, on se ohladio. Svako može da je dodirne za 50 evra. Najveći mogući blam Mine Vrbaški. Dokazala je da se nije promenila i da je glumila nevinašce i nedodirljivu devojku.

Dala je svoj sud i o potencijalnoj vezi Mine i Viktora Gagića.

- Viktor je nezreo, ali jako lepo izgleda. Njemu ova priča odgovara sa Minom, ne verujem da može da se zaljubi u Minu. Vidim da je dozivala Mensura, ali Mensur je za nju ogroman nivo. Mina se upropastila, i može da nastavi da radi ono što je radila kad izađe, a to je da bude prostitutka.

Osvrnula se i na Sofiju Janićijević sa kojom je Terza svojevremeno prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković jer su mnogi posumnjali da može doći do pomirenja između njih.

- Sofija se nikad ne bi pomirila sa Terzom, a on bi se sutra pomirio. Terza nema nikakvu emociju, on generalno nema emociju ni prema kome. Ja sam bila sa njim u ljubavnom odnosu i išla sam kod njega kući, on bukvalno nema empatiju. On je posle upoznavanja ćerke odleteo sa mnom na Zlatibor i bili smo deset dana zajedno. Može da bude samo kao treće lice između Milana i Sofije. Tetovka je načitana ušla u rijaliti i Milan joj se ne sviđa. Nju je kontaktirala ta devojka i ona ne voli Karića. Od pomirenja nema ništa, ali može da joj bude potrčko. Oni se napolju nisu čuli, a za nju znam da je bila u se*s kombinacijama sa bivšim dečkom Anđele Đuričić ili simpatijom, ne znam kako se zove onaj lik. Kod njega je spavala i išla na proslave i u grad. Ona je ušla zauzeta, a zapravo slobodna. Ko bi nju prihvatio za devojku osim naivnog Terze?! Terza ne bi bio ništa bez Mine. On je meni rekao da se ne smem družiti sa ku*vom kao što je Mina. To kur*enje neka ostavi mami ili koga već ima napolju, a znam da nema nikoga. Niko je ne gleda kao ribu, više nije ni lepa, sva mi je otečena od na*kotika. Sve sam pogađala, pa mislim da ću i ovo pogoditi. Terza je pun sujete pa ga je pogodilo ovo za Milana i Sofiju, a oni su mi sladak par, moram priznati.

Nije izostavila da potkači i Milicu Veličković.

- Moram da kažem da je Terza navikao na ku*ve, kao što je njegova bivša verenica, Mica dvica, trica, petorica, afterušica i Sofija Tetovka. Samo mi je krivo što nijednu od tih žena nije prihvatila njegova porodica i njegov otac.

Autor: A.Anđić