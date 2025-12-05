AKTUELNO

Zadruga

Aneli radila Luki o glavi: Šokiraćete se kad vidite njen poduhvat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Luka Vujović je došao kod Aneli Ahmić da joj pokaže kako je sredi frizuru, međutim, ona nije bila zadovoljna.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah ga je odvela u toalet kako bi mu orbijala kosu tamo gde je preskočio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nek samo pucne prstima: Aneli nagurala Luki stopala pod nos, on ih sa oduševljenjem izljubio (VIDEO)

Zadruga

Morališe Luki za Maju, a je*ala se s Karićem: Stanić demolirao Aneli, Kačavenda urnisala Luku, NAJDVOLIČNIJEG učesnika (VIDEO)

Zadruga

Aneli nosi njegov prsten!? Janjuš progovorio o uspomenama sa Ahmićevom, Luki krenula para na uši (VIDEO)

Zadruga

NISI VIŠE ONAJ ISTI LUKA: Milan rešio da saspe Luki sve u lice, smatra da ga je odnos sa Aneli UNIŠTIO! (VIDEO)

Domaći

UŠAO SI U KLUB LJUDI KOJE AHMIĆI MRZE: Hana odmah otvorila Luki oči, Aneli odbila da joj pruži ruku (VIDEO)

Zadruga

POKUŠAVA DA OGADI ASMINA MAJI?! Aneli šokirala svojom izjavom, istakla da Durdžić pokušava da joj se PRIBLIŽI kad učesnici ne gledaju! (VIDEO)