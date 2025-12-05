Kao da ih je ista majka rodila! Toša i Janjuš spremni za Milenin rođendan, urnebesna scena u dvorištu (VIDEO)

Hit!

Robot Toša došao je na rođendansku žurku Milene Kačavende kako bi joj sa Markom Janjuševićem Janjušem uručio rođendanski poklon. Takođe je došao isto obučen kao Janjuš, kako su se i dogovorili.

- Stigao sam na žurku, gde je moj ortak?! Jesam li ispoštovao dogovor? - pitao je Toša.

- Sve kako sam rekao - rekao je Janjuš.

- Kao da nas je ista majka rodila - rekao je Toša.

- Kao da nas je isti ku*ac pravio - rekao je Janjuš.

- Ajmo do Paba. Sad će ovi moji da unesu ono što smo se dogovorili - rekao je Toša.

- Zvaćemo je ispred da dođe, zaslužila je - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić