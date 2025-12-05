AKTUELNO

Kao da ih je ista majka rodila! Toša i Janjuš spremni za Milenin rođendan, urnebesna scena u dvorištu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša došao je na rođendansku žurku Milene Kačavende kako bi joj sa Markom Janjuševićem Janjušem uručio rođendanski poklon. Takođe je došao isto obučen kao Janjuš, kako su se i dogovorili.

- Stigao sam na žurku, gde je moj ortak?! Jesam li ispoštovao dogovor? - pitao je Toša.

- Sve kako sam rekao - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao da nas je ista majka rodila - rekao je Toša.

- Kao da nas je isti ku*ac pravio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajmo do Paba. Sad će ovi moji da unesu ono što smo se dogovorili - rekao je Toša.

- Zvaćemo je ispred da dođe, zaslužila je - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

