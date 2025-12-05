AKTUELNO

Domaći

HIT ROĐENDANSKA TORTA ZA KAČAVENDU: Toša i Janjuš joj priredili urnebesan poklon, plakaćete od smeha (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Milena Kačavenda danas proslavlja svoj 50. rođendan. Marko Janjušević Janjuš i robot Toša su se dogovorili da joj prirede iznenađenje.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, u jednu kutiju su spakovalis svoje darove i pripremili su tortu na kojoj je bila njihova fotografija na kojoj je pisalo:

- Srećan 60. rođendan ku*avelo od Toše i Jašketa.

Foto: Pink.rs

Takođe, deo njihovog iznenađenje je bio je da se obuku u istu garderobu. Naime, obukli su ljubilčaste karirane košulje, farmerke i bele patike, kakve su poklonili i Mileni.

Autor: A.Anđić

