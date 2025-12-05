Molim Boga da se smuva sa Viktorom! Munjez svim silama želi da odvoji Terzu od Mine, pa progovio o Milici: On je otac njenog deteta i to je još jedna sramota

Dao svoj sud!

Bivši učesnik Elite 8 i drug Borislava Terzića Terze, Danijel Dujković Munjez oglasio se za Pink.rs i otkrio kako gleda na ljubavni brodolom Mine Vrbaški i Terze, kao i na njeno muvanje sa Viktorom Gagićem.

- Ja sam rekao da će ovo da se izdešava. Ne direktno za Viktora, on mi dečko nije ništa kriv, Mina je tu katastrofalna. Govorio sam da će se ponovo deiti varnice između Sofije i Terze, i eto, nisu prošla ni tri dana. Molim Boga da se Mina smuva sa Viktorom samo da se Terza pomeri od nje jer mu to ne treba u životu.

Priznao je da očekuje pomirenje Sofije Janićijević i Terze, sa kojom je svojevremeno prevario svoju trudnu verenicu Milicu.

- Dajem do Nove godine rok da će se smuvati Terza i Sofija i onda će se Mina tu iskompleksirati, pa će ponovo da vrcne repom da bi se Terza vratio njoj. Ne podržavam njegovo pomirenje sa Sofijom, mislim da mu ne treba niko unutra. Ja molim Boga da ona uđe u vezu sa ovim malim, koji ništa nije kriv i neka se njegova porodica bakće sa njom, a Terza nek zaboravi da je išta imao sa njom.

Otkrio je Milica Veličković reaguje na njegovu vezu sa Minom.

- Njegova veza sa Minom nije uticala na njegov odnos sa Milicom, taj odnos je raz*eban. Krenuo mu je odnos sa Milicom na loše kad je ušao zu rijaliti, kad nije viđao dete, a kad je mogao i kad je imao priliku. To nema veze sa Minom. Milici je Mina samo još jedan minus jer svi znamo kakava je Mina bila ranije. On je otac njenog deteta tako da je to još jedna sramota. Apsolutno nije uticalo na odnos, ne može niko da utiče osim njih dvoje.

Autor: A.Anđić