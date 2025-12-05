Poznajem ga, mislim da... Nakon priča o Audiju, pozvali smo Mustafu Durdžića: Otkrio kompletnu istinu, pa se osvrnuo na flert Maje i Asmina, evo šta kaže

Tokom jučerašnjeg dana kompletno je raskrinkana afera "Audi", s obzirom na to da su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić upleteni, kao i njena porodica, a mi smo odmah pozvali njegovog oca, Mustafu Durdžića, kako bi nam on otkrio sve detalje o celoj ovoj priči, ali i o simpatijama njegovog sina prema Maji Marinković!

Naime, juče se povela priča o "Audiju A5" koji je, kako navodi Asmin Durdžić, a potvrđuje Nerio Ružanji, Sitin sin, Sita prodala u delove nakon što je Aneli Ahmić, njena sestra, ušla u "Elitu 7". Juče je ekipa portala Pink.rs pustila ekskluzivno razgovor Nikice, Sitinog bivšeg muža i Asmina, upravo na ovu temu, te ga tako možete poslušati u nastavku:

Sada, mi smo pozvali Mustafu, kako bi nam on otkrio i malo bolje objasnio celokupnu situaciju.

- Šta da kažem?! Na primer, juče konkretno što se desilo, bilo je to da svi znamo, čak i familija i porodica od Site i Aneli zna, da je Aneli jedan Audi A5 koji je koštao oko 60.000 evra, Asmin je to dao njoj da se služi sa autom, da ima da vozi dete i tako dalje. Kada je Aneli otišla u "Elitu 7", Sita je taj auto prodala u delove. Auto bez papira ne možete da prodate, ali možete da date auto delove! Taj koji se bavi time, prodaje svetla, šoferšajbnu...Prodala ga je, realno, jeftino, potvrđeno je iz više izvora, potvrdio je i Nerio, mi to znamo, znamo čak i u kom servisu je to bilo. I sada, kada Asmin to kaže, ona neće da prihvati, pa bila je policija kod mene u vezi auta! Bio je Asmin još uvek kod kuće, Asmin je dao izveštaj policiji gde je auto. Znate, auto je ful kasko osiguran...Taj Audi A5 je uzet na lizing, dao je deo učešća, ostalo ide na lizing. Osiguranje će platiti, ali mora da se zna gde je auto?! Kako je auto nestao?! Znači, auto nije ukraden, on je otišao negde. Dao im je izjavu da je auto kod njegove bivše, ne mogu da kažem žene jer nisu bili venčani, već kod bivše devojke. To je juče i Nerio rekao i Aneli to više ne može da trpi, uvek su se oni svađali zbog Site i mame Grofice i uvek su se svađali zbog toga - rekao je Mustafa u izjavi za Pink.rs

"Ja mislim da je sve dogovor između Asmina, Maje i Stanije"

Nakon razgovora o automobilu, porazgovarali smo sa Mustafom o aktuelnoj situaciji i šuškanjima po Beloj kući da se Asminu dopada Maja, te je on istakao da misli da je sve to dogovor između Maje, Asmina i Asminove, sada već, bivše devojke Stanije Dobrojević, ali se odmah ogradio da ništa ne tvrdi, već da samo tako misli.

- S obzirom da ja poznajem Asmina i situaciju između Stanije i Maje, ja mislim da je to jedna posebna igra, da tu uopšte nema veze sa ljubavlju. Bar ja tako mislim! Mislim da je to neki dogovor Stanije, Asmina i Maje, da bi dali možda Maji na značaju u celoj toj igri. Ja mislim da je to neka lažna ljubav ili nešto u pokušaju, da bi Maja dobila neke poene. Vi znate svi kako se Maja ponašala - zaključio je Mustafa za Pink.rs.

