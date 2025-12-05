AKTUELNO

Okrenuo sam se Bogu, molio sam se da mi da živo i zdravo dete: Potresna priča Andreja Savkovića uznemirila javnost, priznao da se kaje zbog incidenta sa Urošem Stanićem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, RED TV ||

Andrej Savković, diskvalifikovani učesnik "Elite 8", gostujući na RED televiziji, otkrio je da se kaje zbog incidenta sa Urošem Stanićem, te je progovorio o svom životu!

Kako je istakao Andrej Savković, kaje se zbog svega što je napravio Urošu Staniću, te je otkrio sve o svom privatnom životu.

Foto: RED TV

- Kajem se što sam ono Urošu uradio...Mogao sam mnogo bolje da prođem, a sve što je bilo, bilo je zato što je Bog tako rekao - rekao je Andrej, a onda je otkrio šta da je okrenulo Bogu:

Trudnoća! Desila se situacija da smo u julu saznali da je ona trudna, da, bila je planirana trudnoća. Posle dve nedelje, ona je prokrvarila, ja sam bio u Nemačkoj u poslu i molio sam se Bogu da mi da živo i zdravo dete, dve nedelje posle smo saznali da dete nije umrlo i da je peta nedelja. Pročitao sam celu Bibliju i promenio sam dosta toga i treba da budem bolji nego što sam bio.

Foto: RED TV

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

