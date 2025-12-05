Okrenuo sam se Bogu, molio sam se da mi da živo i zdravo dete: Potresna priča Andreja Savkovića uznemirila javnost, priznao da se kaje zbog incidenta sa Urošem Stanićem (VIDEO)

Andrej Savković, diskvalifikovani učesnik "Elite 8", gostujući na RED televiziji, otkrio je da se kaje zbog incidenta sa Urošem Stanićem, te je progovorio o svom životu!

Kako je istakao Andrej Savković, kaje se zbog svega što je napravio Urošu Staniću, te je otkrio sve o svom privatnom životu.

- Kajem se što sam ono Urošu uradio...Mogao sam mnogo bolje da prođem, a sve što je bilo, bilo je zato što je Bog tako rekao - rekao je Andrej, a onda je otkrio šta da je okrenulo Bogu:

Trudnoća! Desila se situacija da smo u julu saznali da je ona trudna, da, bila je planirana trudnoća. Posle dve nedelje, ona je prokrvarila, ja sam bio u Nemačkoj u poslu i molio sam se Bogu da mi da živo i zdravo dete, dve nedelje posle smo saznali da dete nije umrlo i da je peta nedelja. Pročitao sam celu Bibliju i promenio sam dosta toga i treba da budem bolji nego što sam bio.

Autor: Nikola Žugić