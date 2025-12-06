Potpisujem da nema tri razreda osnovne škole: Lule Bahanalija progovorio o sukobu sa Dejanom, ne štedi reči na njegov račun (VIDEO)

Nedavno se Lule Bahanalija sukobio javno sa Dejanom Ketićem, bivšim učesnikom "Elite 9", o čemu je govorio i tokom emisije "Pitam za druga" na RED televiziji.

Kako je istakao Lule, Dejan Ketić je počeo da mu se javlja i da ga zove u kasne sate.

- Dečko je počeo da mi se javlja, da mi piše, taj Dejan Ketić. Onaj što se ljubio sa Urošem Stanićem u usta, što je isto bu*aš! Ja sam njega pijan zavitlavao. Ja sam ga pitao: "Kada si se ljubio sa Urošem, da li je imao hrapav jezik kao mačka?", nismo se čuli, blokirao sam ga, pa sam ga ponovo odblokirao, ne znam iz kog razloga - rekao je Lule, a onda je dodao:

Problem je, jer ti mene ne možeš da zoveš non-stop u četiri ujutru. Ja sam sve objavio na instagramu, gde je on meni rekao: "Je*aću ti mater", meni je mama nešto najsvetije. Ti prodaješ priču kako nemaš gde da odeš, pa mi šalješ neke evre. Ja potpisujem da on nema tri godine osnovne škole. Onda on ide u Čikago da je potpisao da snima filmove za odrasle.

Autor: Nikola Žugić