Pisao mi je da ću se RASPASTI OD SIDE, ovo je sve njegova igra: Aneli otvorila dušu o naglom preokretu sa Asminom, oblatila ga za sve pare (VIDEO)

Ne štedi reči!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević, na samom početku večeri podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Kako se osećaš što je Asmin spustio sa tobom loptu samo da bi, kako je rekao, nahranio svoj ego - pitao je Darko.

- Da iskoristi situaciju i da priča kako neće raditi DNK, pričali smo o Nori i o svemu tome lepom. Malo sam pomislila u momentu da sam uticala na njega da mu se vrate te neke emocije i sećanja. Emocije prema Nori, ali vidim ta to nije urodilo plodom. Htela sam da dam sve od sebe da se on potrudi, da se ja potrudim i da se mala viđa redovno. Oboje smo se pokajali, ja sam grešila, on je ovde grešio, ali evo, šta smo napravili?! Ništa, izblamirali smo se ponovo. Ja se ni za šta ne kajem. Ne želim nikakvu komunikaciju sa njim, on je od juče za mene vazduh - rekla je Aneli.

- Dan ranije, Asmin je rekao da veruje da bi mu se vratile emocije prema tebi da je sa tobom ostao 15 dana duže u izolaciji. Da li veruješ u to - pitao je Darko.

- Smatram da je to deo njegove igre, neka igra, jer ja znam da je on hteo da ostane još malo u izolaciji, smatram da je nešto naumio, ne znam tačno šta je hteo, niti ću ja sada da ga osuđujem ili unapred govorim...On kada mu se neko svidi, on izgubi glavu i zgazi nešto što je vredno truda. Ja sam bila vredna truda da se spusti lopta, prvenstveno zbog naše ćerkice - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što je obećao da ćete ovde braniti, pa onda kaže da će te on zgaziti, pa onda opet kaže da će stati za tebe?! Ako te mrzi, što ima potrebu da te brani kada se svađaš - pitao je Darko.

- To što on priča da me mrzi, on to laže...Sve to ne može biti mržnja, ja njega ne mrzim. To šta je u njegovoj glavi mogu da utvrde svetski psiholozi i oni što gledaju u budućnost. Možemo otići sto puta u izolaciju, ne postoji više šansa za našim razgovorom - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je Asmin šokiran žestokim se*som koji ste imali ti i Luka - pitao je Darko.

- Ne verujem da je šokiran, verujem da je to samo tako iskoristio. Pitao me je to jutro da li smo imali odnos, ja sam rekla da jesmo, on mi je rekao: "O, pa to je ljubav" - rekla je Aneli.

- Da li ste se ti i Asmin usaglasili ko je šta lagao jedno o drugom - pitao je Darko.

- Ja sam rekla za advokata da nije istina da je bio sa njim i za vibrator, drugo sam rekla za Minku i to, tu je pukao. Ja nikada ovde nisam govorila, ja sam govorila da je on meni kupovao! Dešavalo se da dođe kod mene i da traži pare za cigare, stojim pri svemu tome, sve ono što sam pričala je živa istina - rekla je Aneli.

- Pomenula si i Noru. On je kukao što dve godine nije imao priliku da vidi dete, kako kaže, da li se osećaš krivom što on nije video Noru ili smatraš njega krivim - pitao je Darko.

- To je njegova krivica! On je meni pre nego što sam ušla u sedmicu, pisao mi je poruke da će Noru da čuva Stanija. Zamisli da mi on govori da će moje dete da čuva Stanija?! Moja porodica nije bila saglasna da mu da Noru, oni znaju celu situaciju i šta je on meni pisao, da ću se raspasti od SIDE, da sam bolesna - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić