Grofica od Nore pravi starletu: Aneli izbacila Alibabu iz takta, nastao haos tokom emisije! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić. Njene reči iznervirale su Asmina Durdžića, pa se u jednom trenutku umešao i žestoko zaratio sa njom.

- Da li ćeš da mu daš da vidi dete? - pitao je Darko.

- Naravno, šta god da bude ne može da promeni moj stav da želim da Nora ima oca, baku i deku. Ako oni dođu za Novu godinu razgovaraću sa njima, pa čim zađem ja ću da im dovedem Noru - govorila je Aneli.

- Da li ćeš to uspeti sa Groficom? - dodao je voditelj.

- Ne pita se ona ništa. Isto tako je pričala za Luku. Niko ne može da mi zabrani to je moje dete. Ja kad bih puštala majci da mi bira život bila bil čedna kod kuće, a sigurno ne u rijalitiju. Ona brine o Nori, ali nema pravo da odlučuje da Nora ne vidi drugu baku i deku - nastavila je Aneli.

- Kako reaguješ na to što Asmin ne odustaje od DNK analize? - pitao je Darko.

- Kontradikotoran je. Meni priča drugačiju priču, a onda ovde priče kako mu se emocije u kući vode i kako želi da taj neko ovde čuje. Njemu se Maja sviđa i mislim da je juče sve iznosio samo da bi se njoj približio i da bi Maja mislila da je odlepio - nastavila je ona.

- Kakve veze Maja i Stanija imaju sa Norom? Ti si jedno, a Nora druga. Nisam ja to da mešam Noru sa bilo kojom ženom. Ja sam rekao da imam crv sumnje i da ću kad tad da uradim, a to nema veze sa Majom, Stanijom, Groficom ili Melvidom. Ja nisam podoban da budem otac, a Grofica od Nore pravi starletu - govorio je Asmin.

- Možda bude starleta, pa nađe jednog Asmina. Ja ću ceo život da je oblačim u suknjice i topiće, od toga nema ništa lepše - rekla je Aneli.

- Stavi Noru po strani, ona je priča za sebe, a moje devojke buduće i bivše i tvoji su treća tema - vikao je Asmin.

- Ne budi bauštelac i budi opušten. Ti si juče ponovo gazio po Nori - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić