Možda sam preterala... Maja na brutalan način precrtala Alibabu, on izgoreo od sujete: Mrtva si za mene! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković, a na samom početku je pitao zbog čega je donela odluku da prekine svaki kontakt sa Asminom Durdžićem.

- Ja ne slušam šta ljudi govore, više se vodim delima i nisam mala, navina i glupa. Meni niko ne može da prosipa priču. Ni za koga ovde nisam emotivno vezana, niti me bilo koji muškarac interesuje. Meni je Asmin prve nedelje rekao da sve radi kako bi navukao Aneli zbog svega što je pričao, ali složiću se sa njom da je tu bilo iskrenih postupaka. Ne može neko na silu da se drži za ruke, legne, pa šta bi bilo da nisu postojale kamere? Ja sam njemu rekla da me ne bi čudilo na kraju jula da bude srećan kraj i da zajednoizađu napolje. Ne mogu da osporim da ima neke dobre osobine, ali stojim iza onoga kad sam pevala "Tik-tak evo ide manijak". Meni ne treba da budem deo ove priče, možda sam i preterala, ali meni je dosadno. Ja neću da bežim kad uđem u pušionicu da zapalim cigaretu, ali više sa mnom komunikacije nema. Ja ne verujem nikome. Kad sam sebe uhvatila da nekad lažem, kako da verujem drugima? Nemam emocije, niko me ne interesuje. Možda je meni neko zanimljiv i drag, jasna mi je težina zbog Stanije, ali više ni time neću da se bavim jer me ne zanima. Ja ništa nisam uradila, veći i konkretniji problem je izolacija. Ne želim da imam nikakvu komunikaciju. Kad je Aneli u pitanju ne osećam animozitet - govorila je Maja.

- Maja mi je pala u očima jer od mene pravi prevaranta. Ona više nikad neće imati priliku da sa mnom popriča. Ti si rekla da sam te pikirao i za mene si mrtva osoba. Ti si rekao da smo te Stanija i ja pikirali i za mene si od večeras mrtva osoba - govorio je Asmin.

- Ovo je klasična nemoć. Ja sam juče rekla da nema komunikacije. Nisam rekla da je lopov, ali prevarant i manipulator da. Zaigrao se sam sa sobom i određenim poltronima. Čovek me ne interesuje, stojim iza svojijh stavova koje sam rekla i kad smo se družili, a to je da i druženju nema uhođenja. Ovi ljudi su se mnogo nagledai rijalitija - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić