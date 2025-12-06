Biljana će mu da je sve u redu, oni znaju najbolje šta je to: Aneli progovorila o Luki, pecnula ga, on je ponovo ponizio pred svima: Tako pričaj s drugima, vidimo ko je skakavac (VIDEO)

Karambol!

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Odnos tebe i Luke, haotično je, ti si rekla da ćeš večeras sve pričati i da Luka potencira da si ti za pola sedam ujutro. Šta on to radi i da li te ponižava kao ženu - pitao je Darko.

- Da, za to sam rekla kada kaže da sam ja za pola sedam ujutru, nije prvi put da on ima takve ispade i rečenice, tako da, što više govori, sve više me povređuje. Malo pre razmišljam, možda ja njemu služim samo za grljenje i za te neke stvari u krevetu, on nema reakcije kakve je imao za stolom, da me poljubi, da me mazi, da me grli - rekla je Aneli.

- Isto, sve isto mislim, ništa ne radiš isto - rekao je Luka.

- Možda ga boli to što sedim sa Anitom, smešan si...On mene zaobilazi. Mislim da se hladi. Emocije postoje, vidno je da volimo jedno drugo, ali ništa nije kao pre. Muka mi je da pričam, isto kao što je svima muka da slušaju, muka mi je pričati mesec i nešto dana o mom i Lukinom odnosu, koji nije normalan...Aneli je valjala kada je njima odgovaralo - rekla je Aneli.

- Kako ja na reklamama da provedem s tobom vreme, kada imaš takav stav - rekao je Vujović.

- Uzeću štiklu odvaliću te - rekla je Aneli.

- E, to možeš s nekim drugim, je l' ti jasno - rekao je Luka.

- Skakavac, skačeš, a - rekla je Aneli.

- Vidi se ko je skakavac...Sad će da prebaci da je sve ovo zbog Maje, a ona je ta koja hoće da prekine i da izađe iz hotela - rekao je Luka.

- Ja sam ceo dan mirna, baš sam mirno jaka, samo komentarišem kako osećam - rekla je Aneli.

- Je l' primećuješ da se smeju ljudi kada mi kažeš da sam skakavac i da ćeš me gađati štiklom - rekao je Vujović.

- Pomirila si se Lukom, što se mene tiče, neka si, tvoja je odluka, ali se postavlja pitanje, kako možeš da se pomiriš sa osobom koja te je tukla, za koju sumnjaš da te je tajno snimala tokom se*sa, koja krade po magacinima, za koga žališ što si upoznala ćerku - pitao je Darko.

- Zato što ga još uvek volim. Znam ja to, bolesno je, ali ne mogu da upravljam emocijama, ja da mogu, ja bih sve pogasila i nikada više ne bih imala muškarca. Meni je ljubav jača od razuma trenutno - rekla je Aneli.

- Kako gledaš što on sve češće doziva oca i majku u Elitu - pitao je Darko.

- Nije mi to korektno sa njegove strane, zna da će to da poremeti naš odnos...Želi da ih čuje, on jedva čeka da dođe mama i da mu kaže kako stvari stoje i da mu da vetar u leđa i videćete promenu u Luki nakon Nove godine. Reći će mu da je sve u najboljem redu, a oni najbolje znaju šta je to...Najgore mi je kada vidim da se žali okolo, to je radio i prošle godine, radi i ove. To radi da bi se to više čulo, da bi on ispao u pravu i da sam ja ta najgora - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da je on jedva dočekao da te Asmin onako odjavi i ponizi - pitao je Darko.

- Jeste, zato što je skočio i rekao: "M*š tamo jadnice, eto ti", kao psuje me, doleteo, umesto da je stao tu uz mene...Kada sam bila u Odabranima i kada sam ležala tamo i bila sam loše, ja sam otišla u izolaciju, ja sam plakala ceo taj dan, on je ovde igrao igru istine i govorio je da bi pre bio sa Anitom, nego sa Majom. Tako da, Luka kada je meni bilo najlošije, nije bio uz mene, nego je igrao ovde Igru istine. Isto tako, kada mi je bilo loše u pabu, nije bio uz mene. Kada je Luka bio osuđen, rekao je da skinemo bubice i da idemo da sednemo u pab, tada je bilo sve okej, ali kada smo ga ispratili moje dete i ja odavde, počeo je da flertuje. Tako da, on samo misli na sebe - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić