Ona je najveći blam, zgadila mi se: Brutalna svađa Mine i Terze trese zidove Bele kuće, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom raskidu sa Minom Vrbaški.

- Šta si shvatio, ko je i kakva Mina Vrbaški? - pitao je Darko.

- Radi stvari bez emocija, budu u odnosu, samo je koristi tražila kao i od Asmina dok se sa njim družila. Ovde su mi govorili da se mirim sa njom, izj*bem je i šutnem. Svi su je ovde prozivali za prošlost, a ja skakao. Zbog koga? Ovakvih devojaka? Pa to rade najnemoralnije devojke koje mogu da se j*be sa kim god i da odu. Ja sam prošao pakao, mogu da provalim folirante. Nemam tolike emocije prema njoj, zgadila mi se. Ona je govorila da je Milica njena drugarica i da neće sa mnom u vezu, pa je ušla - govorio je Terza.

- On izvrće svaku reč, kao da ima amneziju i nikad ne priča kako ja kažem nego kako njemu odgovara. Ja možda jesam blam kako ti kažeš, ali ne znam da li sam ja najgora. Možeš da mi p*šiš k*rac. Ja mogu samo u crveno da te ubacim - rekla je Mina.

- Ona je blam najveći, ona kao meni nešto preti. Ja njoj samo kažem da ovo što radi loše za sebe radi - rekao je on.

- Kad si shvatio da te ona ponižava? - pitao je Darko.

- Kad sve sklopiš kakva osoba možeš da budeš da imaš odnose sa momkom, a sve to si radila? Išla je u radio da ogovara i pravi spletke, čim je sa mnom završila odmah kod drugog u krevet. Kaže kako mesec dana nismo zajedno, a do juče smo se ovde grlili - govorio je Terza.

- Tako sam jednog momka dovela do trećeg mesta, a tebe ću do drugog. Nikad ovde nisam radila da bih bila tema. Ne izlaziš Asminu iz d*peta nema šta nisi pričao za njega. Neka sam ja smešna, ali vi ste sad još smešniji - govorila je Mina.

- Mi se nikad nismo izdali, vi hoćete da se mi na silu svađamo - rekao je on.

- Viktore, da li uživaš sa Minom? Kakav je to odnos? - pitao je Darko.

- Prija ona meni, prijam ja njoj. Mi imamo dosta tema koje nisu vezane s rijalitijem - rekao je on.

- Rekao si da ti se dopada Mina, da li te je još nešto privuklo? - pitao je voditelj.

- Njeno ponašanje i to što se podetinjila dok je sa mnom. Mislim da sam moje godine demantovao mojim ponašanjem i da sam zreliji od moje generacije - govorio je Viktor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić