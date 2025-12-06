Sinoć se tresla Bela kuća: Alibaba priredio Aneli novo poniženje, Anđelo unakazio Anitu u duetu s Đukićem, a crna mamba oduvala sve muškarce!

Šimanovci su goreli!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" pozvao je Maju Marinković kako bi je pitao kako se oseća nakon operacije i da li izlazi na kraj sa muškarcima koji obleću oko nje da joj pomognu.

- Tek mi je treći dan od operacije, sve je u najboljem redu. Oporavak je, volim da sam tu i da pratim dešavanja. Treći dan od operacije i hvala Bogu da se dobro osećam. Anđelu je tu za mene, Uki, Milena, a muškarci u emotivnom smislu me ne zanimaju - govorila je Maja.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević, na samom početku večeri podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Kako se osećaš što je Asmin spustio sa tobom loptu samo da bi, kako je rekao, nahranio svoj ego - pitao je Darko.

- Da iskoristi situaciju i da priča kako neće raditi DNK, pričali smo o Nori i o svemu tome lepom. Malo sam pomislila u momentu da sam uticala na njega da mu se vrate te neke emocije i sećanja. Emocije prema Nori, ali vidim ta to nije urodilo plodom. Htela sam da dam sve od sebe da se on potrudi, da se ja potrudim i da se mala viđa redovno. Oboje smo se pokajali, ja sam grešila, on je ovde grešio, ali evo, šta smo napravili?! Ništa, izblamirali smo se ponovo. Ja se ni za šta ne kajem. Ne želim nikakvu komunikaciju sa njim, on je od juče za mene vazduh - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić. Njene reči iznervirale su Asmina Durdžića, pa se u jednom trenutku umešao i žestoko zaratio sa njom.

- Kako reaguješ na to što Asmin ne odustaje od DNK analize? - pitao je Darko.

- Kontradikotoran je. Meni priča drugačiju priču, a onda ovde priče kako mu se emocije u kući vode i kako želi da taj neko ovde čuje. Njemu se Maja sviđa i mislim da je juče sve iznosio samo da bi se njoj približio i da bi Maja mislila da je odlepio - nastavila je ona.

- Kakve veze Maja i Stanija imaju sa Norom? Ti si jedno, a Nora druga. Nisam ja to da mešam Noru sa bilo kojom ženom. Ja sam rekao da imam crv sumnje i da ću kad tad da uradim, a to nema veze sa Majom, Stanijom, Groficom ili Melvidom. Ja nisam podoban da budem otac, a Grofica od Nore pravi starletu - govorio je Asmin.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić nakon njene svađe sa Asminom Durdžićem.

- Ne radi se o DNK, nego na ono kada je rekao da je sve namerno radio kako bi me navodno navukao. Tamo radi ono što želi, to je on, a onda kada je ovde, onda je stani-pani, mora da joj se dodvori. Ona mu je sada dala crveni karton, zato smatram da je sve ono juče ispričao. On je čovek od nepoverenja, takav je bio i ostao, godine ga ništa nisu promenile. Mene, kao ženu, godine menjaju, svake godine sam stabilnija i zrelija - rekla je Aneli.

U toku je emsisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem i na samom početku ga pitao o svemu što se saznalo iz njegovog odnosa sa Aneli Ahmić.

- Ja sam rekao u izolaciji da nema ništa od spuštanja lopte ako nastavi da laže, ali ovog puta neću da je vređam. Rekao sam isto ako na mene prebacuje Sitina sr*nja da ne možemo da spustimo loptu. Ona je pre 20 dana priznala da je Sita prodala oba auta, a juče je na mene svalila. Ova devojka jednostavno nije normalna, povređena je i ima emocije prema meni. Ja sam u izolaciji spuštao loptu zbog deteta, hteo sam da dokažem da je sve lagala, pa sam bio prisan. Rekao sam Dači u jednom momentu da neću da se igram sa njenim emocijama. Ona je mene ljubila po vratu i obrazu kad sam legao. Ja da sam hteo mogao sam da spojim dušeke, spavam zagrljen sa njom i imam odnose. Budi mi bes jer i dalje laže, a treba da bude iskrena. Ja ne znam zašto ona toliko štiti Situ. Ona treba da nauči da je Nora jedna tema, bez obzira kakav je naš odnos treba da imam prava da budem otac. O Nori treba samo ja da odlučujem, a ne Grofica ili Sita. Ja kad sam bio u izolaciji nikad nisam išao pre pola osam, a da me je zanimala išao bih u pola šest, a čim se probudim izašao bih iz izolacije. Ona se pomirila sa Lukom meni da tera inat, a mene zabole da li je sa Lukom ili Bebicom. Mene ne zanima, u tom smislu prema njoj nemam gram osećanja. Neću da dozvolim da je gaze, ja ću da stanem iza nje - govorio je Asmin.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi nastavio sa njim razgovor.

- Ništa, neću je vređati i ponižavati, ublažiću komentare po potrebi, ja sam dokazao da mogu ponovo da je imam i kada ja želim i dok planira svadbu i dok planira bebu, dok planira venčanje sa Lukom, ljubomoriše na Maju. Tripuje se da ja teram njoj inat, ja nikada nisam terao inat. Ispadaš jeftina, ispadaš ono najgore, ja ne teram nikada nikome inat, niti sam to ikada radio. Ona se utripovala da se meni vraćaju emocije - rekao je Asmin.

U toku emisije "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković, a na samom početku je pitao zbog čega je donela odluku da prekine svaki kontakt sa Asminom Durdžićem.

- Ja ne slušam šta ljudi govore, više se vodim delima i nisam mala, navina i glupa. Meni niko ne može da prosipa priču. Ni za koga ovde nisam emotivno vezana, niti me bilo koji muškarac interesuje. Meni je Asmin prve nedelje rekao da sve radi kako bi navukao Aneli zbog svega što je pričao, ali složiću se sa njom da je tu bilo iskrenih postupaka. Ne može neko na silu da se drži za ruke, legne, pa šta bi bilo da nisu postojale kamere? Ja sam njemu rekla da me ne bi čudilo na kraju jula da bude srećan kraj i da zajednoizađu napolje. Ne mogu da osporim da ima neke dobre osobine, ali stojim iza onoga kad sam pevala "Tik-tak evo ide manijak". Meni ne treba da budem deo ove priče, možda sam i preterala, ali meni je dosadno. Ja neću da bežim kad uđem u pušionicu da zapalim cigaretu, ali više sa mnom komunikacije nema. Ja ne verujem nikome. Kad sam sebe uhvatila da nekad lažem, kako da verujem drugima? Nemam emocije, niko me ne interesuje. Možda je meni neko zanimljiv i drag, jasna mi je težina zbog Stanije, ali više ni time neću da se bavim jer me ne zanima. Ja ništa nisam uradila, veći i konkretniji problem je izolacija. Ne želim da imam nikakvu komunikaciju. Kad je Aneli u pitanju ne osećam animozitet - govorila je Maja.

Voditelj i novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Miljanu Kulić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Što se tiče Maje, kada sam došla, čula sam da se Maja vratila, pitala sam u kakvim su odnosima Maja i Asmin, s obzirom da se ona vratila, na šta mi je Uroš rekao da ga je Maja odj*bala. Ja sam prišla i pitala Maju zašto se udaljila od Asmina i onda je ona pričala, ja sam došla do zaključka da bi Stanija bila žrtva, ona mi je rekla da ne želi da bude žrtva Stanije i Asmina i da odlično zna šta radi on i da bilo ko ulazi, s obzirom da su one drugarice - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o dešavanjima u odnosu Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Maje Marinković.

- Ja sam njega dobro procenila i bilo je samo pitanje vremena kad će to da uradi. Ja ne mislim da je Asmin postao zvezda zahvaljujući Staniji jer nije došao ovde zbog Stanije, a sa njom je bio u ljubavnom odnosu. Anelino ponašanje i sve što je izgovorila je demantovala sebe u 80% stvari jer je pokazala da bi mu se sutra javila. Što se tiče odnosa sa Majom, ko neće da startuje Maju Marinković i šta je to nelogično? Ne mislim da on folira. Lako je povezati priče kako je navukao Aneli, pa možda navlači i ovu priču, a ja uopšte ne mislim tako. Ima vremena da vidimo kako će odnos da se razvija - govorila je Milena.

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Odnos tebe i Luke, haotično je, ti si rekla da ćeš večeras sve pričati i da Luka potencira da si ti za pola sedam ujutro. Šta on to radi i da li te ponižava kao ženu - pitao je Darko.

- Da, za to sam rekla kada kaže da sam ja za pola sedam ujutru, nije prvi put da on ima takve ispade i rečenice, tako da, što više govori, sve više me povređuje. Malo pre razmišljam, možda ja njemu služim samo za grljenje i za te neke stvari u krevetu, on nema reakcije kakve je imao za stolom, da me poljubi, da me mazi, da me grli - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić i problemima koje imaju poslednjih nekoliko dana.

- Ona je rekla kako sam ja flertovao na "Igri istine" dok je ona plakala, ali ne, ta igra je bila pre pet dana. Ja ne vidim potrebu da konstatno prebacuje stvari koje su benigne. Evo sve ja lažem, mnogo sam loš čovek ispao prema njoj - reako je Luka.

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gledaj ovo, Luka ode u pab i priča o Aneli sve najgore, dođe ovde, takmiči se sa njom ko je najgori, a pred očima mu klip. Da li je bitno što mu je rekla da je skakavac ili onaj klip?! Bebica makar iz te bolesti i patološke ljubavi, stane i kaže, a ovaj to radi svesno i sa nekim ciljem...Ove sezone je postalo izgovor da neko nema ponos i karakter. Makar da odreaguje, pa posle da porekne, pa da vidiš žar i borbu, pa da kažeš: "Je*em li vam mamu u pi*ku", kako da komentarišem muškarca koji kaže da je izgubio poverenje, ali da se desilo ranije, drugačije bi komentarisao?! Pa brate, u ljubavi nema kalkulisanja. Kad komentarišemo žene koje su do sada bili truleksi, kao što se Aneli sada ponaša kao truleks. Meni je Bebica daleko jasniji nego ovo što Luka radi, jer je ovo neki interes. Oni unapred znaju šta će da mi se servira, unapred su poniženi, nemaju više ni izgovor - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da iznese svoje mišljenje o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Moram da ubacim jedan novitet zašto je ovakvo ponašanje bilo, Aneli je bila smirena dok je bila sa Asminom, bila je mirna i sa njom je moglo da se razgovara. Čim se pomirila sa Lukom isto jutro je pala u depresiju i đavo se probudio kad je imala s*ks i kad je shvatila da će sve što je pričala sa Lukom da padne u vodu jer su se pomirili. Što se tiče Luke radi isto od početka otkako je ušao ovde. Ono što smo gledali danas o Asminu i Aneli može da pređe samo čovek koji nema karaktera ni stava, pa da bude tako lagan. On nama objašnjava šta treba da vidimo kao da smo mi u vezi sa Aneli, a on ne vidi. On bruka ovde samog sebe i ljude koje poznaje. Ja mu ništa više neću reći, kad sam mu govorio nisam mu govorio da se skloni, ali on kad ne poštuje sebe koga će drugog da poštuje? Smeje mu se cela kuća, a on ima 37 godina i bio je u zatvoru. Moj kum se družio sa njim, mogu da mislim šta o njemu misli. Ako ga ovakvog poznaje, izvini, ali više nismo kumovi. Njemu se svi smeju. On je očekivao da mu neko dođe za Novu godinu, pa i da dođe niko mu neće pomoći. Ako oni izdrže do Nove godine ja dajem reč da ću da idem poniju da p*pušim k*rac. Kad njega ovako boli k*rac i kad je ovako lagan on je ili skroz lud, a ako nije lud prihvata da sve ovo igra, a onda je još luđi od luđeg - govorio je Janjuš.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Anitom Stanojlović.

- Mnogo. Kojim postupcima?! Rekao sam da kada je ona ušla, rekao sam da će verovatno dolaziti do komentarisanja nas kao učesnika i neke stvari nisam komentarisao od kada je ušla, ali od samog starta kada je ušla, kada je pričala da je samo Filip zanima, pa se dovodi Luka u priču. Ne mislim da je ona igrala igru sa Lukom, mislim da joj se Luka dopao, a vraćanje je bilo kada se Luka vratio...Sve to kada se izdešava, onda budeš na žurci i legneš na pola metra od mene i imaš se*s, a u svemu tome govoriš da sam te ja uništio, ali sam bio i tvoja najveća ljubav. To su postupci zbog kojih me je sramota što me je blam - rekao je Anđelo.

Anita Stanojlović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Anđelom Rankovićem i njegovom razočaranju nakon što je imala vrelu akciju sa Filipom Đukićem pored njega.

- Kakav je osećaj kad si dečku koja je tvoja najsvetlija tačka neko koga se on stidi? - upitao je voditelj.

- Bio mi je najsvetlija tačka, a kad se izdešavalo sve preokrenulo mi se i prošla sam pakao zbog mjih emocija. Ja sam se mesecima mučila da to prevaziđem. Mislim da smo trebali susret da imamo ovde i da se završi svaka moja emocija. Ja sam sad stvarno ravna linija prema njemu, ne može da me pogodi i da me poljulja - pričala je Anita.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Filipa Đukića kako bi sa njim porazgovarao na temu njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović.

- Svako malo se pozivaš na to koliko imaš godina, da li se uvek i u svim situacijama vadiš na to da si bio pijan, da te boli uvo - pitao je Darko.

- Zavisi gde, kada i sa kim. Ja ne bih imao prijatelje od 30 godina da ja radim takve stvari. Znam kada i gde mogu neke stvari da pričam, ja sigurno neću prijatelju iz osnovne škole da uradim takav stvar. Ovde smo gde smo i to je to. Da smo se napolju videli, bili bi kod kuće, ovde spava 50 ljudi. Rekao sam da mi je krivo, ali ne mogu da promenim, šta treba da uradim sada?! - rekao je Filip.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je takmičarima "Elite" prostora da komentarišu ponašanje Anite Stanojlović.

- Rekao si da je Anita umislila da je kraljica, a da je ustvari kraljica penisa. Objasni to - rekao je Darko.

- Ne želim da budem grub jer sam se pomirio sa Anitom. Ja sam rekao da je kraljica penisa jer je imala s*ks sa Filipom pored Anđela, tu je ispala naivna i dno. Ne želim da je vređa. To što je uradila je stvarno sramota. Nisam besan na nju, pa ne mogu da je komentarišem - govorio je Asmin.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški, kako bi porazgovarao sa njom o odnosu sa Borom Terzićem Terzom.

- Bila si presrećna kada ti je brat rekao da obožava Terzu, kao i majka, šta se u međuvremenu promenilo - pitao je Darko.

- Promenilo se svašta. Rekla sam da sam bila iznenađena, nisam očekivala to sa mamine i Borisove strane, jer sam imala percepciju drugačiju o mom i njegovom odnosu, ne znam, očigledno sam malo više sebe zavlačila i lagala u tom odnosu. Skupljalo mi se i skupljalo, na kraju je samo puklo - rekla je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom raskidu sa Minom Vrbaški.

- Šta si shvatio, ko je i kakva Mina Vrbaški? - pitao je Darko.

- Radi stvari bez emocija, budu u odnosu, samo je koristi tražila kao i od Asmina dok se sa njim družila. Ovde su mi govorili da se mirim sa njom, izj*bem je i šutnem. Svi su je ovde prozivali za prošlost, a ja skakao. Zbog koga? Ovakvih devojaka? Pa to rade najnemoralnije devojke koje mogu da se j*be sa kim god i da odu. Ja sam prošao pakao, mogu da provalim folirante. Nemam tolike emocije prema njoj, zgadila mi se. Ona je govorila da je Milica njena drugarica i da neće sa mnom u vezu, pa je ušla - govorio je Terza.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Zbog čega Teodora opet sa tobom igra toplo-hladno - pitao je Darko.

- Ne spavamo zajedno, ne mislim da igra toplo-hladno, vrlo je jasno naše druženje. Sedimo tamo jer ne možemo da gledamo ove ljude - rekao je Bebica.

Teodora Delić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara" o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Ona je na samom ppčetku priznala zbog čega pokušava od njega da napravi Filipa Đukića.

- Zbog čega si ga terala kao roba da kleči i moli te za oproštaj? - pitao je Darko.

- To je kad se izneviram i to je moje užasno ponašanje. To ružno zvuči i arogantno, ali šta da radim to je moja nemoć - dodala je ona.

Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Milana Stojičkovića, kako bi progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Rekao si da si posmatrao Sofiju i da je ona kvarna, u kojim situacijama je kvarna po tvom mišljenju - pitao je Joca.

- Ona i ja kada pričamo, pričamo na neke totalno drugačije teme, ali ona meni uputi neku lepu reč i ja njoj, pa nam to prija, pa primetim da ispada kao da se igra, da se zeza, kao da je neozbiljna - rekao je Milan.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Jovanu advokaticu, kako bi sa njom razgovarao o simpatijama koje ima prema Mikiju Dudiću.

- Jovana, čime je tvoju posebnu pažnju privukao Miki Dudić? U "Eliti" si namrgođena, ali imaš pozitivni stranu koju je probudio Miki, rekla si da ti se dopada njegov simsao za humor - pitao je Darko.

- Iskreno, jako sam se smejala njegovim dosetkama još u karantinu i prvih mesec dana. On kad sa Ivanom komunicira smejem jer jer imaju narodni žargon. Ja nisam mrgud, samo ne dozvoljavam ljudima da mi priđu. Mi smo sedeli zajedno, čujem šta pričaju, pa se smejem. Mi se van stola ne družimo i ne provodimo vreme zajedno - govorila je Jovana.

Autor: N.Panić