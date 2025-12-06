AKTUELNO

Pink.rs paparaco: Uhvatili smo Haninu majku sa unukicom Ariom u tržnom centru! Nećete verovati kako je pazi i koliko je brižna baka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pokazala istinu!

Aneli Ahmić često je u ''Eliti 9'' udarala na majku Hane Duvnjak i na njenu brigu o ćerki Hane i Neria, zbog čega je često dolazila u klinč sa svojim sestrićem i Hanom. Mnogi su se pitali šta je zapravo istina i da li je Hanina majka loša baka Arii ili je dobra kao što Hana priča, a mi smo odlučili da vam razrešimo misteriju.

Naime, danas smo u jednom od tržnih centara u Beogradu uhvatili majku Hane Duvnjak, koja je svoju unukicu izvela na ''izlet'' u zimsku bajku i učinila joj dan nezaboravnim.

Takođe, mala Aria je bila presrećna zbog susreta s Deda Mrazom što sva deca obožavaju, a pogotovo dečica u tom uzrastu.

Obzirom da fotografije koje vam dostavljaju pokazuju totalno suprotno od Anelinih reči, ostaje da ispratimo kako će se ona oprati od svih izrečenih bljuvotina kad za ovo sazna.

Autor: N.Panić

