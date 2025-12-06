AKTUELNO

Zatvorio je u kavez u Kotežu, gde može da je vozi traktorom po blatu: Teodorina majka urnisala Bebicu, želi Đukića za zeta: On nikad ne može da bude Filip, nakarada na dve noge!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nedeljama unazad javnost bruji o odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, koji zasigurno većem delu gledalaca nije normalan posle svega što se izdešavalo u proteklih mesec dana.

Kako se dešavanja i okolnosti u ''Eliti 9'' menjaju iz dana u dan, te mnogi nagađaju da će upravo doći do pomirenja između bivšeg para Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, mi smo želeli da saznamo kako Teodorina majka gleda na celokupnu situaciju.

Slavica Delić se oglasila za portal Pink.rs i nije krila koliko je besna što Nenad Macanović Bebica snajperiše njenu ćerku Teodoru i ne dozvoljava joj da diše, zbog čega je i istakla da se i ne oseća baš najbolje zadnjih dana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da nešto Teodora ćućori s Nenadom i nisam dobro. To meni smeta i ja nju dobro poznajem, ne mogu da verujem da mu je dala pristup. Takmičari su joj nabili osećaj krivice kao da je uradila ne znam ni ja šta, zato se vratila njemu očigledno. Podlegla je Bebičinim manipulacijama, a on se izobličio od svoje zlobe. Moram da vam kažem da ona ne oseća prema njemu ljubav, on je izgledao kao nakarada na dve noge i hoće da mu pomogne, zato mu glumi fitnes instruktorku. Ona je svakodnevno trenirala sama, ali otkad je s njim na to je totalno zaboravila - istakla je Slavica.

Kada smo je pitali da nam kaže da li Teodora Delić zapravo od svog bivšeg dečka Bebice pokušava da napravi Filipa Đukića, ona je bila jasnija nego ikad:

- Ne može Teodora od njega da napravi Filipa Đukića jer on nikad ne može da bude Đukić. Filip je autentičan momak i to između njega i Teodore je bilo iskreno, ali Nenad je to presekao u korenu pre par nedelja. Upravo iz tog razloga se Filip povukao, što ja i razumem jer su tek bili u fazi upoznavanja. Ja bih volela da se ona okrene ka Filipu i to su moje želje, a da li će on to prihvatiti moramo da vidimo - rekla je Slavica.

Foto: Pink.rs

Za sam kraj Slavica ne krije koliko je besna jer joj je Bebica zatvorio ćerku u Kotež, zbog čega je najstrašnije oplela po njemu, a potom i otkrila da mu je spremila zabranu prilaska. ﻿﻿

- Bebica je uhvatio u kavez u Kotežu i može samo traktorom da se vozi tamo po onom blatu, uhvatio je onaj kvad kao da je vozi, ali to je za mene traktor. Zaključao je u tom kavezu i ne da joj da diše. Mi smo presavili tabak i napisali zabranu prilaska, stoji mi u koverti i samo čekam da mi ona zeleno svetlo da podnesem prijavu - završila je Slavica.

Autor: N.Panić

