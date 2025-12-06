AKTUELNO

PREPOZNAJETE LI BIVŠEG UČESNIKA ELITE?! Važio za velikog zavodnika u Beloj kući, a sad promenio imidž: Nabildovao se i pustio bradu (FOTO)

Danas izgleda drugačije u odnosu na period njegove rijaliti karijere.

Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Zadruga", kao i u ''Eliti 7''. Mensur se u poslednje vreme posvetio zdravlju i karijeri fitnes instruktora, a vremenom je postao gotovo neprepoznatljiv.

Ne liči na sebe

Iako je tokom učešća u rijalitiju pucao od mišića i važio za jednog od miljenika žena, Ajdarpašić se pretvorio u zver. Njegove nove objave na Instagram profilu izazivaju mnoštvo komentara, a njegovo telo tek sada puca od mišića.

 "Bravo momčino", "Prejako telo, brate moj", "Mensi ubija", "Bravo Mensure, navijala sam za tebe u Zadruzi", "Dobro dete i prezgodan momak" su samo neki od komentara ispod njegovih fotografija.

Ljubavni život

Mensura mnogi pamte po ljubavnim vezama u rijalitiju, te jedna od najupečatljivijih jeste bila sa Minom Vrbaški.

