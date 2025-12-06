Pomirila sam se sa tim da sam izgubila sina! Šok intervju Lukine majke Biljane, urnisala i sina i Aneli: Dobijem nervni slom kad god mi ta lažljiva PRIVREMENA SNAJA izgovori ime!

U sinoćnjoj emisiji "Pitanja novinara" došlo je do novih svađa između Aneli Ahmić i njenog partnera Luke Vujovića, a emotivna veza im je na još klimavijim nogama nego ranije.

Tokom burnih verbalnih rasprava ponovo su pominjali Biljanu Vujović, Lukinu majku, koja se sada oglasila za naš portal i prokomentarisala novonastala zbivanja, ali i to što je Aneli naziva "jeftinom glumicom i režiserkom".

- Mene muče mnoga pitanja otkako je Aneli ušla jer nismo bile u svađi... Jedini nesporazum smo imale oko telefona i on je rešen, zna se da je Luka tražio, a ne ja. Umesto izvinjenja dobila sam još mnoštvo uvreda i kleveta. Ništa mi nije jasno. Ja ne mogu da izbegnem reč laž, ali Aneli sve laže Luku. Zašto, ne znam - počinje priču Biljana.

Razočarana je u sina Luku zbog njegovog ponašanja.

- Što se Luke tiče imam dve opcije. Ili je lud i ne vidi da tu nema lj od ljubavi sa njene strane ili je i on došao do ravne linije i prihvata njenu igru i samo se pravi lud. Meni kao majci više odgovara ovo drugo. Ona kad god izgovori moje ime ja dobijem blaži nervni slom. Uvek ću stajati iza svojih izgovorenih reči i istine... Ali ja ne znam kako da se izborim sa nečim što nije istina. Toliko nepoštovanja prema nečijim roditeljima i partneru nikada u životu nisam videla. Odavno sam se pomirila sa tim da sam u neku ruku izgubila sina, ne znam kako će se on sa tim pomiriti da mu majka neće doci ni za Novu godinu, niti će od nje čestitku dobiti, niti će ga dočekati na finalu - razočarana je Biljana.

Osvrnula se i na prozivke snaje Aneli.

- Što se tiče Aneline rečenice za jeftinu režiju i glumu, žao mi je sto nije iz Srbije i Beograda, pa bi znala koliko je sve i skupo i dobro što radim. Nažalost nisam se bavila Lukinim učešćem, da jesam bio bi ozbiljan pretedent za prvo mesto i to bez partnerke. Ranije sam dala izjavu da jedno izvini može sve da promeni... Sada ni izvini ništa ne menja. Danas sam gledala novu seriju na Pinku i urezala mi se reč koju lik svekrve Danica Ristovski izgovara snaji, a ona glasi - privremena! Dakle, Aneli je za mene privremena snaja dok ne dođe trajna . poručila je BIljana Vujović za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević