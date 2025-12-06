Trese se hotel! Obezbeđenje razdvaja Aneli i Luku, lete stvari, vređaju se najstrašnije: Alibaba te je odj*b*o i pokazao ko si! (VIDEO)

Iako je isprva delovalo kao da će Aneli Ahmić i Luka Vujović provesti mirno, romantično veče u hotelu, ubrzo je sve pošlo po zlu.

Naime, Luka je uhvatio flert Aneli i Anđela Rankovića, za šta ga je, nakon što je nju prvobitno ispitivao, odmah upitao, čim ga je sreo u hotelu. Anđelo je ubrzo napustio hotel, a drama Luke i Aneli se nastavila.

Aneli je nasrnula na Luku, zbog čega je on skočio.

- Što si me udarila u lice? - ponavljao je, dok ga je Aneli vređala.

- Makni se od mene, klošaru jedan! Mrš klošarčino jedna, ti ćeš meni bacati stvari, klošarčino jedna! Klošaru jedan!

- Smeješ mi se u facu i govoriš:"Paćeniče", tu me ponižavaš... Da te ne vidim više! Sad si me udarila i nikad više u životu - obećao je Luka.

Usledilo je bacanje stvari dok je obezbeđenje sprečavalo da dođe do dodatnog haosa.

- Smiri se, nemoj da bacaš stvari! Ti si za lečenje šta radiš! Vodite je, bre, u zatvor, vidite da je bolesna! Idi na lečenje! Bolesna žena, bre, beži od mene više! Što te odj*bao Asmin, tako se ponašaš! Pokazao je ko si! Tebe je odj*bao, paljba - urlao je Luka, a Aneli mu nije ostala dužna.

- Ti ćeš meni bacati stvari ovde radi Anđela, ljubomorne scene... Bolesniče jedan! Meni ćeš da praviš ljubomorne scene radi Anđela, budaletino jedna! Bolesno si ljubomoran na Anđela, manijače jedan! Za sve ovo poniženje ćeš videti, klošaru jedan! Ti ćeš meni na spavanju scene raditi, smradu jedan, klošarčino! - pričala je ona, dok se Luka iščuđavao.

- Koliko je bolesna žena! Šta sam ja sebi dozvolio, sa kim ja jedan dan da imam, Bože me sačuvaj!

- Ti ćeš meni kofer... Razbiću ti tu glavudžu, debilčino! Kepecu jedan, mrš odavde! Sve ovo da si pospremio posle! Klošaru jedan - ponavljala je Aneli, koja je zahtevala novu šminku od Lukine majke Biljane.

- Ovu šminku što si mi polomio odmah da naručiš svojoj majci da mi kupi novu! - zahtevala je Aneli, a Luka joj je obećao raskrinkavanje.

- Oni tvoji spolja, tamo oni. Ti si ovako tukla napolju i udarala, pričaćemo sve šta si napolju radila. Hoćemo sada - najavio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs