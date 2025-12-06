Da te ne vidim više u životu: Aneli bacila Lukine stvari u đubre, on je izmarširao kao kera! (VIDEO)

Nakon što su se zbog Anđela Rankovića žestoko posvađali u hotelu, Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su svoju dramu, još jednu u nizu.

Oni su jedno drugo izvređali za sve pare, a potom je Aneli, koja je ostala sama u hotelu, rešila da Lukine stvari pobaca u smeće, što je i učinila.

Uzela je stvari i iz hotela se uputila ka drvenoj kapiji, gde je naišao Luka i odmah je došlo do svađe.

- Ovo ti ide sve u smeće, klošaru - poručila mu je Aneli i uputila se ka pabu, a Luka ju je izmarširao.

- Baci, baci sve... Sve baci. Mrš tamo, mrš! Mrš, da te ne vidim više u životu, za bolje i nisi! Tamo! Ćao, paljba! - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

