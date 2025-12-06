Bora Santana će izgoreti čim čuje! Uroš Stanić odlepio za njim, otkrio da je doživeo erekciju dok su se mazili u krevetu: Njegova bivša razvezala jezik! (VIDEO)

Anastasija Brčić, bivša devojka Bore Santane, večeras je u razgovoru sa Asminom Durdžićem Alibabom obelodanila nove pikanterije o odnosu bivšeg dečka i Uroša Stanića!

Alibaba ju je najpre ispitivao šta se dešava sa njom i Borom, te mu je ona otvorila dušu.

- Šta ima sa Borom? - pitao je Alibaba.

- Ništa, prekrižila sam ga. Ako sam rekla da se neću miriti, neću se miriti - objasnila je ona, a na pitanje da li joj nedostaje, rekla je:

- Malo, ali ništa posebno. Fali mi više kao prijatelj, da blejim.

Ubrzo je Asminu otkrila šta joj je o odnosu sa Borom ispričao Uroš Stanić.

- Znaš šta mi je sinoć rekao, nije normalan! Da se zaljubio u Boru, kako se neki dan mazio sa Borom, kako mu se digao na Boru. Zamisli koji kreten! Da je legao sa njim, da se mazio, da se Bori digao k*rac na njega. Ja reko:"Da li si normalan, da te čuje, ubiće te". Kaže da se Bori digao na njega. Koji kreten, laže, izmišlja gluposti - ispričala je Anastasija, a Asmin je izveo zaključak:

- Zato se Bora druži sa njim, zato što se ti družiš sa njim, da bude bliže - shvatio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs