Šok! Učesnik Elite otkrio tajne Lepe Brene! Evo šta mu se poverila u vili na Bežaniji: Da to nisam uradila, ja bih flipnula!

Poznati estradni frizer Ilija Pečenica večeras je u "Eliti" otkrio detalje svog poznanstva sa muzičkom zvezdom Lepom Brenom.

Kako je ispričao cimerima Bori Santani i Filipu Đukiću, popularnu pevačicu upoznao je preko njenog sina Stefana, sa kojim se družio i na čije je proslave odlazio, te je imao priliku da boravi i u njihovoj porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

- Išao sam na zabave te, rođendane, išao sam kod Stefana njenog, na rođendane... Kod Lepe Brene na Bežaniji. Tako jedna divna žena, normalna žena - pričao je Pečenica, a potom nastavio:

- Ona je u pravu. Ona tačno razgraniči, to se vidi kod nje... Sedimo mi, pričamo o filmovima, glumcima, serijama, ona nam pustila neke demo pesme... Kaže ona:"Ovo sad... Znaš šta je bilo za vreme Jugoslavije? Ja bih flipnula da nisam razgraničila kad sam Lepa Brena na stejdžu, a kada sam obična žena, pričam s vama, zezam se". Ta popularnost koju je ona imala više se desiti neće. Pojavila se 1982., a godinu dana kasnije napunila stadion u Temišvaru, 70.000 ljudi... Posle godinu dana - rekao je on.

Autor: Pink.rs