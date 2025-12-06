Maja Marinković srela Jelenu Karleušu u Budvi, pa u Eliti sve otkrila: Bez pardona razvezala jezik o pop zvezdi! (VIDEO)

Rijaliti zvezda Maja Marinković ćaskala je sa cimerima u "Eliti" o najpopularnijim muzičkim zvezdama na našoj estradi i tom prilikom se dotakla pop zvezde Jelene Karleuše, članice žirija "Pinkovih zvezda".

Naime, Marinkovićeva je ispričala da je išla na nastup JK letos u Budvi, te da je oduševljena pop zvezdom.

- Karleuša je takva žena... Baš sam je slušala u Budvi. Kada se pojavi na sceni, brate... Ima energiju, zvezda! Stajling, koreografija, paket! Ona je zvezda - konstatovala je Maja.

- Igranje, đuskanje... - dodao je Bora Santana.

- Kako ne. Pa to je najbitnije - zaključila je Maja.

To je imala i Brena, u tom stilu i tom fazonu - dodali su Ilija Pečenica i Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs