Maja Marinković srela Jelenu Karleušu u Budvi, pa u Eliti sve otkrila: Bez pardona razvezala jezik o pop zvezdi! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Rijaliti zvezda Maja Marinković ćaskala je sa cimerima u "Eliti" o najpopularnijim muzičkim zvezdama na našoj estradi i tom prilikom se dotakla pop zvezde Jelene Karleuše, članice žirija "Pinkovih zvezda".

Naime, Marinkovićeva je ispričala da je išla na nastup JK letos u Budvi, te da je oduševljena pop zvezdom.

- Karleuša je takva žena... Baš sam je slušala u Budvi. Kada se pojavi na sceni, brate... Ima energiju, zvezda! Stajling, koreografija, paket! Ona je zvezda - konstatovala je Maja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Igranje, đuskanje... - dodao je Bora Santana.

- Kako ne. Pa to je najbitnije - zaključila je Maja.

 To je imala i Brena, u tom stilu i tom fazonu - dodali su Ilija Pečenica i Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

