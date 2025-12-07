LUTKICA MOJA JE NAJZAD SVOJA! Đedović urnisao Aneli i Luku posle večerašnjeg karambola: On je oprao Bebicu, a ona je poslednji TALOG LJUDSKOG DRUŠTVA!

Aneli Ahmić i Luka Vujović danas su ponovo stavili tačku na svoju emotivnu vezu neviđenom dramom koja se desila u hotelu, gde je zbog njihovog sukoba moralo da reaguje obezbeđenje.

Letele su stvari na sve strane, vređali su se kao nikada pre, a sada je svoj sud o novonastalim zbivanjima u "Eliti" dao Marko Đedović, bivši učesnik "Elite".

- Lutkica moja je najzad svoja, sve ih tuče i maklja kao napolju, što mi je pričala kako bije odmah bez reči. Prekjuče Asmina, sad Luku, a ovi njenu viču:"Stop nasilju". Hahaha, sve sami pokažu, licemerje svojstveno, tom šljamu društva kom pripada kako ona, tako i ovi što je brane, poslednji talog, ali idealan za sprdnju i komentarisanje. Jer stvari o kojima oni pričaju - droga, krađa automobila, trojke sa sestrom, maltretiranje i zlostavljanje dece se desilo upravo kod njih u kući, ne u rijalitiju - priča Đedović i dodaje:

- Ona nastavlja po starom običaju da se j*be i da ih nakon toga tuče, pa opet seks. Nema više Đedovića da je drži pod kontrolom, pa sad imate pravu sliku. Što se Luke tiče, sve je više komentara da bi ga svi tukli i njemu i faca jeste takva, oprao je Bebicu sa ovim blamiranjem zarad najfejk priče ikada između njega i Aneli. Ali da sam tamo sad bih branio moju lutkicu jer oni i jesu za loženje, ne za ozbiljno tumačenje. Šljam poslednji - zaključio je Đedović.

Autor: D. T.