Prošle smo kroz MRTVU ŠUMU! Jezivo svedočanstvo Mine Vrbaški, ovako se sa majkom borila protiv ZLIH SILA na hodočašću do Ostroga: Smetale smo tim dušama (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Učesnica "Elite" Mina Vrbaški letos je zajedno sa svojom majkom Ivanom pešaka krenula iz Beograda pravo u Crnu Goru, na hodočašće do manastira Ostrog, kako bi prikupila novac za bolesnu decu.

Na Ostrog su stigle posle petnaest dana, a put im je bio protkan brojnim emocijama, izazovima i iskušenjima o kojima je govorila u nekoliko navrata. Sada se u "Eliti" u razgovoru sa Zoricom Marković prisetila pojedinih situacija koje su joj i dalje u sećanju.

Foto: Instagram.com

- Oni primaju ljude do pola sedam... Oni su naprasno zvali tog čoveka da kažu da, u bilo koje god doba da dođemo, da možemo da uđemo. Dva kilometra sam prešla kolima nazad do manastira, jer smo prošli manastir. Trebalo je da idemo u drugi smeštaj, ona nije htela u manastir, nešto joj nije dalo. Vratimo se mi, Zorice, nazad, prespavamo. Budimo se sutradan, pakujemo se, spremamo za put, krećemo mi ponovo... Idemo do sledećeg mesta da pređemo granicu - pričala je Mina.

Foto: Instagram.com

- Tokom čitavog puta smo imali pse koji su išli sa nama. Dve devojke su nas dočekale tu, popile kafu s nama, bio je tu jedan pas crni i još jedan... Stalno su lajali oko nas. Mama i ja nastavljamo put, pas krene za nama, neće da se vrati. Imali smo do granice četiri i po sata pešaka. U jednom momentu moja mama prelazi put, ja nešto ovako snimala telefonom... I čučne kod nekog znaka. Vidim ja da ona klima glavom, da priča, dan je, ja ništa ne vidim. Kad taj mali dečak kaže:"Mi smo sinoć vama pomogli, čuvamo vas, pazimo". Da li su tamo, gde su oni stajali, negde poginuli, a da niko ne zna... Nešto postoji sigurno, ne postoji nikakav spomenik. Rekli su kada idemo, da ne idemo u desno, samo na levo jer ima mnogo loših tih sila i duša što im smetamo. Ja sve to snimam i vraćam se, nastavljamo dalje, pas ide sa nama. Pas nam je nekoliko puta izleteo na put da nas upozori da će nešto da nas udari. 

Kada je stigla u Crnu Goru, od meštanke je dobila odgovor o šumi kroz koju su prošle ona i majka.

- Kaže da je to mrtva šuma, da tu ne postoji niko - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

