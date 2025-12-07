AKTUELNO

Domaći

Mini Vrbaški se u snu javilo božje dete i pitalo je da krene sa njim: Pristala je, a onda se desilo nešto što će vas NAJEŽITI (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, pixabay ||

Mina Vrbaški prepričavala je Zorici Marković u "Eliti" svoje utiske sa hodočašća do Ostroga, gde je ovog leta išla sa majkom Ivanom, a potom je Maji Marinković ispričala detalje svog sna zbog kog se probudila skroz mokra.

Maju je zanimalo šta je to Mina sanjala, a ona joj je do kraja ispričala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Neku livadu, dva psa, haljine neke sam oblačila, spremala se... Kroz bolnicu sam prolazila. Neko božije dete, stalo je, otvorilo vrata. Izlazim iz bolnice, on je prstom otvorio vrata, to dete, koje je reklo da je božije. Pitalo me je da li želim da idem sa njim, rekla sam:"Da" i krenula sam sa njim. Samo mi je bilo crno, kako sam oči otvorila, njegov grob ispred bolnice stoji. Onda sam krenula dalje, u drugi san. Sanjala sam neke manastire, crkve...

pročitajte još

Prošle smo kroz MRTVU ŠUMU! Jezivo svedočanstvo Mine Vrbaški, ovako se sa majkom borila protiv ZLIH SILA na hodočašću do Ostroga: Smetale smo tim duša

- Podsvest - zaključila je Maja, međutim Mina nije bila saglasna.

- Ma, nije podsvest. Ima veze sa nečim što se dešavalo mami i meni na hodočašću. Porbudila sam se mokra - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs

#Mina Vrbaški

POVEZANE VESTI

Domaći

MINA VRBAŠKI SA MAJKOM KRENULA NA HODOČAŠĆE! Prvog dana u ranama i suzama, ali ne odustaje, evo dokle je stigla: Raspadam se, primila sam infuziju...

Domaći

Prošle smo kroz MRTVU ŠUMU! Jezivo svedočanstvo Mine Vrbaški, ovako se sa majkom borila protiv ZLIH SILA na hodočašću do Ostroga: Smetale smo tim duša

Domaći

Nije se iselila! Ivan Marinković otkrio da li je podneo zahtev za razvod od neverne Jelene: Sad joj je bitno samo da se baci u promet

Domaći

OKO NAS JE ŠUMA I MRKLI MRAK, PRIVIĐAJU NAM SE STVARI: Mina Vrbaški otkrila jezivo iskustvo sa hodočašća, njena priča ledu krv u žilama! Sve se desilo

Domaći

KRENUO SAM S TUGOM U SRCU, A ONDA SE TO DESILO: Nikola Rokvić se na hodočašću pričestio u ovoj crkvi: Bog uvek ima zadnju reč! (FOTO)

Domaći

LUKA MI JE SVESNO NAŠTETIO! Prvo oglašavanje Tanje, Vujovićeve bivše: Zbog njegovog svedočenja sam izgubila alimentaciju, a mom mužu Davidu omogućeno