Mini Vrbaški se u snu javilo božje dete i pitalo je da krene sa njim: Pristala je, a onda se desilo nešto što će vas NAJEŽITI (VIDEO)

Mina Vrbaški prepričavala je Zorici Marković u "Eliti" svoje utiske sa hodočašća do Ostroga, gde je ovog leta išla sa majkom Ivanom, a potom je Maji Marinković ispričala detalje svog sna zbog kog se probudila skroz mokra.

Maju je zanimalo šta je to Mina sanjala, a ona joj je do kraja ispričala:

- Neku livadu, dva psa, haljine neke sam oblačila, spremala se... Kroz bolnicu sam prolazila. Neko božije dete, stalo je, otvorilo vrata. Izlazim iz bolnice, on je prstom otvorio vrata, to dete, koje je reklo da je božije. Pitalo me je da li želim da idem sa njim, rekla sam:"Da" i krenula sam sa njim. Samo mi je bilo crno, kako sam oči otvorila, njegov grob ispred bolnice stoji. Onda sam krenula dalje, u drugi san. Sanjala sam neke manastire, crkve...

- Podsvest - zaključila je Maja, međutim Mina nije bila saglasna.

- Ma, nije podsvest. Ima veze sa nečim što se dešavalo mami i meni na hodočašću. Porbudila sam se mokra - rekla je Mina.

