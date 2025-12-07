ONA JE BOLESNA: Luka opleo po Aneli, Terza mu otkrio kakva je bila sa Janjušem u vezi (VIDEO)

Au!

LUka Vujović i Bora Terzić Terza su šetali dvorištem i razgovarali o Aneli Ahmić.

- Slušaj me preteruješ, treba da se zezaš kao ja i Filip - rekao je Terza.

- Ma nisam joj ništa radio,njoj je zasmetalo kada je pomenuta Biljana - rekao je LUka.

- Ti ispadaš gori od Bebice, juriš za njom. Ti si šmeker možeš da imaš bilo koju, a ne ko on što mora da moli za pi*ku - dodao je Terza.

- Ona je bolesna brate - rekao je Luka.

- Bolesna je, nije dobro, ona je bila takva i sa Janjušem, on joj davao savete da se ne svđa, a ona besni na njega - rekao je Terza.

Autor: N.B.