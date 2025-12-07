ŽELIM TI SVE NAJGORE: Miljana nikad surovija prema Bebici, otkrila da mu se sve vraća što je njoj radio (VIDEO)

Šok!

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Miljani Kulić koja je prva nominovala:

- Jovana advokatica je žena sa stavom, elokventna, ljudi govore da nije normalna, ali ona je inteligentna. Ona je novina zas ve ovde, smatram da nije bolesna kako je vređaju, već da su oni bolesni, jer vređaju ovakvu ženu na sve moguće načine. Uvek ću biti tu za nju, u svakoj situaciji, i ona treba da odgovara svima, ja bih je angažovala da mi bude advokatica. Želim ti svu sreću, i verujem da bi oduvala mnoge ovde - rekla je Miljana pa se osvrnula na Bebicu:

- Skraženom želim sve najgore, i njemu i njegovoj majci, šta si mi sve radio, to ti se vraća, naravno šaljem te u izolaciju - rekla je MIljana.

Autor: N.B.