JA SAM SAMO NJEGA VOLELA: Teodora svojim izlaganjem o Bebici nasmejala ukućane, zaplakala pa posle svega rekla da je on najlepši učesnik (VIDEO)

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Teodori Delić:

- Nenade ja ti želim sve najbolje i tebi i tvojoj porodici. On treba da bude komentator, moram da kažem da je on jedini dečko kojeg sam ja volela iskreno, iako to zvuči sada glupo u ovoj situaciji koju sam ja napravila. Ja sam živela sa njim, i izneverila sam ga a on mene nikada nije - govorila je Teodora sa suzama u očima pa je dodala:

- On je za mene jedan od lepših muškaraca, i to što ga teram da trenira je da bude još bolji i lepši, on je najkvalitetniji muškarac ovde - rekla je ona a takmičari su se smejali zbog njenog izlaganja.

- Ja sam njega najviše prodala, a prodali su ga i ljudi kojima je on pomogao - rekla je Teodora.

- Ona je njemu kao htela da otvori oči - rekla je Miljana.

- Ima on mnogo kvaliteta i mnogo mana, ali iskreno on je uvek bio tu za mene, borio se za mene, a i da ne budemo zajedno, on će u meni uvek imati prijatelja - rekla je Teodora.

- Sa druge strane, Jovanu nisam ni upoznala, nikada me nije zanimala, a stalno skiči, nema kvalitete, samo remeti sve nas, sačuvaću Nenada - rekla je Teodora.

- Ovo je nešto što ja već znam, to je iskreno i moram da kažem da mi je ovo najbitnija nominacija, ja znam o čemu ona misli i šta mi pričamo. Moram da kažem da sam ja uvek imao poverenja u nju- rekao je Bebica.

