NE MRZIM GA, NITI OSEĆAM BES ALI... Filip priznao da je imao nameru da se sveti Bebici, sasuo mu istinu u lice: Svi su krivi sem Teodore, zapitaj se (VIDEO)

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Filipu Đukiću:

JA SAM SAMO NJEGA VOLELA: Teodora svojim izlaganjem o Bebici nasmejala ukućane, zaplakala pa posle svega rekla da je on najlepši učesnik (VIDEO)

- Počeću od Bebica i biću iskren, ja ne osećam niti mržnju, niti bes, kao što sam osećao, hteo sam da se svetim napolju, ali nema potrebe to da radim, da prljam ruke. Iskreno ne mislim da si Bebice ni loš ni dobar čovek, ali ovde imaš katastrofalne poteze, bar sa moje tačke gledišta, to da pominješ mrtve, manastir i to sve. Osilio si se, a izgubio si pojam o stvarnom svetu, ali dobro, to je do tebe. Kao rijaliti igrač si sjajan, i čudno mi je kako racionalno razmišljaš za sve, a za sebe ne. Ovde su ti svi krivi osim Teodore, a ja iskreno ne želim ni tebi ni njoj ništa loše, možda vam je ovo ojačalo vezu, moram opet da kažem ne osećam ništa prema tebi - rekao je Filip pa se osvrnuo na Jovanu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Prepamentna si, ali ne slušaš, naporna si sa komentarima, pokušavaš da nadjačaš sve, mislim da si se sada uhodala u rijaliti, a sada ti niko ne može ništa više . Previše si opširna a možeš sve u dve rečenice da kažeš. Ostavljam Jovanu, šaljem Bebicu - rekao je Filip pa je dodao:

- NIje me izenadilo Teodorino ponašanje i njena nominacija, za mene je sve ovo znak, i što se nje tiče, Bebica je bio u pravu, on je poznaje, pokajala se, iskreno mislim da smo ušli u vezu, moguće da bi mu se vratila - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

