KOMENTARISAO SAM JE SUROVO, ALI NISAM VREĐAO: Anđelo otkrio kakav je Bebica zapravo, uzdigao njihovo prijateljstvo pa pomenuo Teodoru (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli Ahmić:

- Jovana je okej, imali smo sukobe, ali smo sada ok. Bebica i ja smo bili prijatelji, a ja mislim da je on mene izdao, on misli da sma ja njega. Posle svega što si mi rekao, naš odnos je gotov i to je to. Nominujem Bebicu - rekla je Aneli.

- Jovana je veoma pametna, imamo okej odnos, nema uvrada, ali da preteruješ mnogo u svojim izleganjima, ali to je sve: Imaš principe i moral, ali smanji malo. Sa druge strane Bebica, kao i uvek što sam pričao on je inteligentan, sposoban, vredan, marljiv. Ja to znam i video sam. Pokazao si koliko voliš Teodoru, koliko je ceniš i poštujem, a o tebi imam najveće moguće mišljenje. Teodoru nisam vređao a surovo sam je komentarisao. TI si lud u ljubavi, grešio si u nekim stvarima, ali okej mi je jer priznaješ ko si i šta si. Ti si moj drug, naravno sačuvaću njega - rekao je Anđelo.

- Anđelo i ja smo imali sukob u sedmoj sezoni, posvađali smo se zbog Anite i Teodore, a on mene nikada nije vređao. On je bio uz mene, nismo pričali ali je bio tu, on je pravi prijatelj ovde. Ja sam mnogo težak za neke stvari, i niko ne može da mi promeni mišljenje. On je bio nonstop sa mnom i verovatno bi napravio veći haos da on nije bio tu - rekao je Bebica.

Autor: N.B.