ŠOK! Janjuš otkrio da je bio intiman sa Jovanom advokaticom, ona zapenila kao nikada do sada (VIDEO)

Au!

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aniti Stanojlović:

- Bebica je loš čovek, mi nemamo komunikaciju, posesivan je mnogo, ali je veran i lojalan, sa druge strane Jovanu ne znam, a Bebica je najgora osoba u kući. Šaljem ga u izolaciju - rekla je Anita.

- Krenuću od Bebice, sećam ga se kada sam ga prvi put video, bio je fin, a sada on sam sebe ponižava kao muškarac, nikoga ne slušaš, osim samog sebe. Deluje da si ti nju prisilno terao da bude sa tobom, a ja mislim da ako voliš nekoga treba da je pustiš da vidiš da li ona tebe voli, a mislim da te ne voli, da se samo navikla na tebe. Bio si pravi komentator,a sada nemaš kredibilitet ni za šta. Znamo da ti sam odlučuješ o svemu, ali povedi računa. Jovana sa druge strane jeste pametna devojka, ali moram da kažem da smo se Jovana i ja dopisivali jedan period napolju - rekao je Janjuš.

- Jesi ti normalan - upitala je Jovana.

- Dopisivali smo se i videli smo se kod mene na stanu, donela si vino i imali smo se*s dva puta za jednu noć. Ja ne bih rekao to nikada javno, ali ona je mene sinoć krenula da vređa i ja sam mora da kažem to - rekao je Janjuš.

- Smeće ljudsko, odronu, sram te bilo. Ja sam samo Luku znala od svih, a ti smeće jadno, sramota, stidi se od guzice, kad obraza nemaš - rekla je Jovana.

- Neka ti bude da je ovo sprdnja. Ja ću sačuvati moju bivšu - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.