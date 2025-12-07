Karambol: Dača unakazio Teodoru i Bebicu, umešala se Kačavenda u rat i nastala poptuna kataklizma! (VIDEO)

Haos u Eliti!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji sJvu tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Jovana ti si ispala dobra prema meni onda kada si bila humana, kada si mi više puta ponudila da mi skuvaš čaj, da mi skuvaš supu kada sam bio bolestan. Ja to stvarno cenim. Što se tiče onoga što je rekla Matora, mislim da je potpuno u pravu. Onog trenutka kada vratiš uvredu uvredom - ista si kao i ta osoba. A ako budeš još gora, onda si zapravo još gora od te osobe. Zato u tim momentima, znaš i sama da mi je više puta bilo žao, ali kad uzvraćaš uvredom još gore, ja ne mogu da te žalim i tada jesi ista kao i oni. U tim slučajevima - rekao je Dača, pa se osvrnuo na Bebicu:

- Što se tiče Bebice, ovde se priča o izdaji. Što se tiče te izdaje, kako Bebica kaže, kako Teodora kaže, u trenutku kada mi je Teodora rekla, ja sam ponovio tačno kako mi je rekla: ''sviđa mi se Filip, ali ja volim Bebicu'' Ja to nisam uzeo za ozbiljno. Zašto? Zato što me je prošle godine navukla, kada je pričala o ‘crnom luku’, jer nikada nisam Bebici rekao da je crni luk, nikada mu nisam rekao ko je crni luk. Samo sam pričao da ne znam ko je to i da mislim da je to njena igra. Kao što je i bila. Bebice, ja sam tada rekao, nisam ni hteo da pričam, rekao sam Teodori: ‘Da li da kažem?’ Ona je rekla: ‘Reci.’ I ja sam rekao da bih nju odbranio. Nisam provodio vreme s njom zato da bih, kako oni ovde pričaju, gurao Todoru ili Bebicu u nešto. Nikada Teodoru nisam gurao u odnos sa Filipom i nikada nisam govorio: ''Filip je pravi za tebe''. Samo sam joj rekao: ''Aako osećaš nešto prema tom dečku, sačekaj malo, sačekaj da se Bebica ohladi, pa onda radi šta želiš. Nemoj da ispadneš loša devojka'' - otkriva Dača, pa dodaje:

- Zašto mislim da je Bebica najveći šljam i odron? To je moje mišljenje nakon onoga što je uradio. Prvo je zgazio svog oca. Zašto? Zato što je rekao da istinu, a on ga je nagazio. Igra igru. Psovao mi je sve živo i mrtvo, naravno da ostavljam ovo smeće raspalo - rekao je Dača.

- Šta si ti pričao za Milenu? Da je k*rvretina raspala koja bi se j*bala sa svakim ovde - rekla je Teodora.

- Mrš klošarko jedna raspala, p*šačice k*rčeva. To nikad nije rekao - rekla je Milena.

- TI si najstrašnije pljuvala Anđela - rekao je Dača.

Autor: N.Panić