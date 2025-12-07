Dokazala si da te četrdeset ljudi više voli nego Bebicu: Luka zakucao za sam kraj, pa otkrio zbog čega je poslao njih dvoje u izolaciju! (VIDEO)

Ubedljiva pobeda Jovane!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji su tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Iliji Pečenici.

- Jovana je jedan patriota, jedna žena koja je sama stekla to što je stekla, živi tamo gde živi. Mislim da je uspešna, i da ne spominjem fakultete to sam već rekao. Iskrena je i mislim da iskreno reaguje na neke stvari, ali joj to nekad ne treba. Ona zna da sam ja sa njom dobar od početka, dajem joj savete i kritiku. Što se tiče Bebice, ja ću njega podvesti pod jednu masu malo je naduvan, a ni za šta ne služi. Jedna nula. Pukne. Jedna masa potpuno neupotrebljiva, ni za šta. Nula na svim poljima. Ako gledamo čoveka karakterno potpuno jedna nula, nebitan, bez kredibiliteta. I to je to, ostaviću Jovanu - poručio je Pečenica.

- Mislim da je Bebica loš čovek i tako bih voleo da ostane. Što se tiče Jovane, dobar je čovek i želeo bih da nastavimo druženje napolju. Šaljem Bebicu - rekao je Pop.

- Neki advokat ne može da se tako ponaša, a to što hoćeš a budeš sudija možeš da sudiš utakmice beton lige. Ona ne može da priča da će da tuži nekog, a ljudima uzvraća isto. Bebicu znam od spolja i nije bio takav, upao je u kolo rijalitija. Kada je ušao u peticu bio je drugačiji, on je tad i Miljani prelazio preko svega. Sad je upoznao bolju ribu i sigurno mu ispunjava fetiše - rekao je Luks.

- Šaljem Bebicu, ostavljam Jovanu - rekla je Babejićka.

- Jovana namerno sam te poslao u iziolaciju i jedina osoba koju bi poslali je Bebica, a tebe ostavili. Svi koji su te večeras hvalili su lagali, a ja sve što sam rekao i radio, to je bilo iskreno. Dokazala si da tebe 40 ljudi ovde voli više nego Bebicu

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić