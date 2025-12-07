BEBICA RASTAVLJEN NA ATOME! Učesnici ga urnisali, boriće se za opstanak sa NJIH TRI! (VIDEO)

Biće ovo interesantno!

Tokom prethodne večeri u Eliti 9 održale su se Nominacije. Učesnici su birali između Jovane Mitić i Nenada Macanovića Bebice, a tokom svog izlaganja Miljana Kulić nije bila nimalo blagonaklona prema bivšem dečku Bebici.

- Skraćenom želim sve najgore, i njemu i njegovoj majci, šta si mi sve radio, to ti se vraća, naravno šaljem te u izolaciju - rekla je MIljana.

Nakon toga nominovala je i Teodora Delić.

- Nenade ja ti želim sve najbolje i tebi i tvojoj porodici. On treba da bude komentator, moram da kažem da je on jedini dečko kojeg sam ja volela iskreno, iako to zvuči sada glupo u ovoj situaciji koju sam ja napravila. Ja sam živela sa njim, i izneverila sam ga a on mene nikada nije - govorila je Teodora sa suzama u očima pa je dodala:

- On je za mene jedan od lepših muškaraca, i to što ga teram da trenira je da bude još bolji i lepši, on je najkvalitetniji muškarac ovde - rekla je ona a takmičari su se smejali zbog njenog izlaganja.

Kada je došao red na Filipa Đukića, on je bio veoma detaljan.

- Počeću od Bebica i biću iskren, ja ne osećam niti mržnju, niti bes, kao što sam osećao, hteo sam da se svetim napolju, ali nema potrebe to da radim, da prljam ruke. Iskreno ne mislim da si Bebice ni loš ni dobar čovek, ali ovde imaš katastrofalne poteze, bar sa moje tačke gledišta, to da pominješ mrtve, manastir i to sve. Osilio si se, a izgubio si pojam o stvarnom svetu, ali dobro, to je do tebe. Kao rijaliti igrač si sjajan, i čudno mi je kako racionalno razmišljaš za sve, a za sebe ne. Ovde su ti svi krivi osim Teodore, a ja iskreno ne želim ni tebi ni njoj ništa loše, možda vam je ovo ojačalo vezu, moram opet da kažem ne osećam ništa prema tebi - rekao je Filip pa se osvrnuo na Jovanu:

- Prepamentna si, ali ne slušaš, naporna si sa komentarima, pokušavaš da nadjačaš sve, mislim da si se sada uhodala u rijaliti, a sada ti niko ne može ništa više . Previše si opširna a možeš sve u dve rečenice da kažeš. Ostavljam Jovanu, šaljem Bebicu - rekao je Filip.

Asmin Durdžić takođe je bio veoma oštar tokom svoje nominacije.

- Pre svega Jovana izvini za ono što sam rekao za tebe, pogrešio sam,a ti si inteligentna, i pokaži se kako treba, je*i mater svima - rekao je Asmin pa se obratio Bebici:

- Svi misle da si psihopata, ja sam to mislio i mislim i dan danas. Nisi ti kriv što te je ona prevarila, meni to nije jasno, nikada nisam video muškaraca kao što si ti. Ti si jedini muškarac koji ovde ne glumi, ali bolesno, voli i ona tebe, ali nećete biti zajedno. Ona će otići od tebe, čim se pojavi muškarac koji će je skloniti od tebe. Ona ne može da ode kod drugog jer je sa tobom u rijalitiju, kokenta je, a nije ti rekla ni izvini ni za Filipa ni za Terzu - rekao je Asmin i nominovao Bebicu,

Nakon toga nominovao je Anđelo Ranković.

- Jovana je veoma pametna, imamo okej odnos, nema uvrada, ali da preteruješ mnogo u svojim izleganjima, ali to je sve: Imaš principe i moral, ali smanji malo. Sa druge strane Bebica, kao i uvek što sam pričao on je inteligentan, sposoban, vredan, marljiv. Ja to znam i video sam. Pokazao si koliko voliš Teodoru, koliko je ceniš i poštujem, a o tebi imam najveće moguće mišljenje. Teodoru nisam vređao a surovo sam je komentarisao. TI si lud u ljubavi, grešio si u nekim stvarima, ali okej mi je jer priznaješ ko si i šta si. Ti si moj drug, naravno sačuvaću njega - rekao je Anđelo.

Tokom Janjševe nominacije, došlo je do velikih otkrića i priznanja.

- Krenuću od Bebice, sećam ga se kada sam ga prvi put video, bio je fin, a sada on sam sebe ponižava kao muškarac, nikoga ne slušaš, osim samog sebe. Deluje da si ti nju prisilno terao da bude sa tobom, a ja mislim da ako voliš nekoga treba da je pustiš da vidiš da li ona tebe voli, a mislim da te ne voli, da se samo navikla na tebe. Bio si pravi komentator,a sada nemaš kredibilitet ni za šta. Znamo da ti sam odlučuješ o svemu, ali povedi računa. Jovana sa druge strane jeste pametna devojka, ali moram da kažem da smo se Jovana i ja dopisivali jedan period napolju - rekao je Janjuš.

- Jesi ti normalan - upitala je Jovana.

- Dopisivali smo se i videli smo se kod mene na stanu, donela si vino i imali smo se*s dva puta za jednu noć. Ja ne bih rekao to nikada javno, ali ona je mene sinoć krenula da vređa i ja sam mora da kažem to - rekao je Janjuš.

Milena Kačavenda tokom nominacija spustila je loptu sa Jovanom.

- Moram da kažem da sam ja Jovanu polila limunadom zbog sukoba, ali iskreno ona je dobra majka, to se vidi, ljudi je osuđuju jer je fakultetksi obrazovana. Vidim da ti je teško da se boriš. Izvini što sam te uvredila, jako mi je krvio zbog toga, lepo mi je što si pobožna. Pala mi je vilica kada je Janjuš rekao ono, ali to je vaše. Želim da ti poklonim ovo ulje sa Hilandara da se namažeš, da se spasiš ovih hijena. - rekla je Kačavenda a Jovana se namazala uljem.

- Hvala ti na ovome, iskreno ti si dobar čovek i Bog da ti vrati na najbolji način, a ona nema zlu nameru prema meni, niti ja prema njoj, Naš sukob je sukob Titana - rekla je Jovana.

- Sa druge strane, Bebica i ja smo završili odnos i nepopravljiv je. Meni je važno da sam čula Bebicino pravo mišljenje o meni. Ja ne krijem da je Bebica vredan i sposoban, on je znao da ću ja njega da izdam, jer kako on kaže ja stalno nekoga izdajem. Jeste moja greška što sam ja uvredila Teodoru, ona to ne zaslužuje. Moram da kažem da sam ja stala na Dačinu stranu jer mi se sviđa njegov otac, koji mi je čestitao rođendan. Mene je Bebica pokušao da nasanka, jer smo on i ja smo šeficini omiljeni učesnici kako je on meni rekao - rekla je Milena ironično.

Zorica Marković napravila je haos tokom svog izlaganja.

- Jovana je lepa žena i lavica, samohrana majka. Ona je jako inteligentna i kada smo se uselili u Elitu, ja sam istog dana započela komunikaciju s njim. Za sve ovo vreme shvatila sam da je ona dijamant za svih devet sezona po moralu i svemu ostalom. Takmičari su pokušali da je ospore na svaki način jer oni pametne ne vole. Ja ću ga osloviti sa Macanovićem jer on ima samo dobro prezime. On je rizikovao i gubio pare zbog Miljane, tada nije folirao ljubav kao sad - rekla je Zorica, ali je Asmin prekinuo:

- Ti si toliko dvolična, pljuješ momka 24h i sada ustaneš da ga hvališ - rekao je Alibaba.

- On je prvi počeo da me vređa i priča gluposti, a Teodora mu se pridružila. On je pogan na jeziku, bila sam u šoku kad me vređa, ali am uzvratila. Kada se sve ovo desilo, niti sam učestvovala u veridbi niti bilo šta. Ja sam prišla iskreno Bebici i samo sam ga pitala: ''Kako si'' i to je sve. S Teodorom ne pričam i jednostavno me ne dira, pa ne diram ni ja nju. Šta misle ovi ovde, to mene ne zanima. Bebica je mene vređao zbog Kačavende i cele ekipe koja se udružila. Ostavljam Zoricu - rekla je Zorica.

Sledeći na redu za nominaciju bio je Bora Santana.

- Jovana, ti si dobra devojka i inteligentna, ali praviš velike greške i pričaš priče koje te ne zanimaju. Ti si meni htela da daš krevet i ja to ne zaboravljam, ali si komas dobar za sprdnju - rekao je Bora, pa se osvrnuo na Bebicu:

- Ja sa Bebicom nisam imao konflikt, ali slažem se da on ima očajne postupke ovde. Videli smo da je on ovu devojku uništio, a Filip je vratio u život. Ne vidim u Bebici da mi želi zlo, ali reagovao je kad sam se posvađao sa Teodorom. Možete da me nazivate majmunom jer sam ja odgajio više majmuna nego dece. Osuđujem te zbog Filipa, ispao si baš p*čkica - rekao je Bora.

Jovana Tomić Matora bila je kao i uvek opširna pri svom izlaganju.

- Shvatila sam da ti Bebice voliš poniženja, a Teodora obožava da ponižava. Sutra ćeš se kajati što si njoj posvetio vreme, a ne svojoj deci i svojim roditeljima. Prosto nije normalno da ti stavljaš nju ispred roditelja. Niste jaki, ne, vi se ne volite, vi nemate ništa osim frustracija, nezadovoljstva i kada ste nazvali da smo ja i Ivan i još par ljudi tmurni oblak, ja mogu da kažem da jedini tmurni oblak ste vi i ne bih žela uopšte da budete zajedno, jer svako ko vam poželi da budete zajedno ne misli vam dobro. Ja vam, ako ne mogu da vam pomognem, neću da vam odmognem, ali vi niste jedno za drugo i vi uopšte ne trebate da budete zajedno - rekla je Matora, pa se osvrnul na Jovanu:

- Što se tiče Jovane, ne mogu da je pohvalim kao što je drugi ljudi hvale, ja sam za razliku od njih Jovanu i kudila. Za mene svako ko u sebi ima poriv da vrati istom merom i da kaže: :''On je meni prvi rekao'', je glupost. Još jedna stvar, kada se vraćaš na ono što te boli i ponavljaš ovde za stolom, veruj mi da će opet to da ti ponove ljudi. Zato nemoj da ih podsećaš na te stvari, nemoj da pričaš što su ti ljudi pričali, jer će opet i samo time ćeš naneti sebi boli. Inače, ovako, ja volim da porazgovaram s tobom i smatram da si jako inteligentna i volim da popričam s tobom, ali ne o temama realitija, nego ovako. Ostavljam tebe, a nominujem Bebicu isključivo samo zato što me je gazio kao magare u blatu, dok sam se osećala gore nego što se osećao on i raspadala ovde po kući, a on me je gazio - istakla je Matora.

Kada je na red za nominaciju došao Dača Virijević nastala je opšta pometnja.

- Zašto mislim da je Bebica najveći šljam i odron? To je moje mišljenje nakon onoga što je uradio. Prvo je zgazio svog oca. Zašto? Zato što je rekao da istinu, a on ga je nagazio. Igra igru. Psovao mi je sve živo i mrtvo, naravno da ostavljam ovo smeće raspalo - rekao je Dača.

- Šta si ti pričao za Milenu? Da je k*rvretina raspala koja bi se j*bala sa svakim ovde - rekla je Teodora.

- Mrš klošarko jedna raspala, p*šačice k*rčeva. To nikad nije rekao - rekla je Milena.

Onda je nominovala Tanja Stijelja Boginja.

- Jovana ja te razumem, ali ovde ti ljudi ne dozvoljavaju da pričaš i onda ti ishitreno reaguješ, vrištiš kao da nisi normalna. Ja sam ti to par puta rekla. Ti i ja smo imale raspravu gde sam ti prišla da te pitam nešto, a ti ne dozvoljavaš da ti se bilo šta kaže. Pljunula si me, ne direktno mene, ali si pljunula na pod, isto mi je kao da si mene pljunula. Ja to tebi nikada ne bih uradila. Psovala si me, vređala si me, rekla si da sam dr*lja. Samo vratite klip iz odabranih tu se sve vidi. Mislim da ovde nemaš prijatelje. Pričaš sa nekim osobama koje su te baš onako vređale, da ih sad ne spominjem - rekla je Boginja, pa se osvrnula na Bebicu:

- U kuhinji, posle žurke, rekao je: ''Izrendaću ti mamine kosti''. To je užasno i za svaku osudu. I onda takvu osobu neko ovde glasa za najplemenitiju? Kakvu plemenitost, ljudi? Plemenita osoba koja ne voli svoju decu, koja ne poštuje roditelje svoje bivše verenice? Koja se ovde pokazala kao najveća k*rvetina, što se mene tiče. Teodora je od njega napravila sprdnju, i on od nje. Tako da ću da se smejem i smejaću se do kraja ove Elite, što se mene tiče. Što se tiče njihovog odnosa, ulazim dole u radionicu, ona ga trenira. Gledam ga, sve se nešto napinje i glumi, a prvo treba mozak da mu se istrenira, pa onda telo. Džabe mu telo kad si u duši zao čovek. Oni su za mene ovde… ne znam šta da im poželim. Čovek koji je najstrašnije vređao, i mene, i Jovanu, i Manastire. Nikad mi nije rekao ni „izvini“. Svaki put sve gore i gore uvredi i mislim da nikome ovde nisu prijatelji — gledaju samo svoju korist, i on i ona - rekla je Boginja.

Potom je nominovala i Sofija Janićijević.

- Što se tiče Nerada, mislim da je to najgori čovek koji je ušao ovde. Jedina osoba u mom životu koja me je direktno uvredila gledajući me u oči. Možda me je nekad neko vređao pa nisam čula, ali ovo…Ovo je prvi put ovako otvoreno. Mislim da je loš otac, loš prijatelj, loš sin i najgore mišljenje koje mogu da imam o nekome, imam o njemu. Sve što čovek može da zamisli negativno, on je to. Neću trošiti ni vreme ni reči na njega, potpuno mi je nebitan u životu. Ne bih ga poželela ni za komšiju - istakla je Sofija, pa se osvrnula na Jovanu:

- Što se tiče Jovane, tebe malo poznajem. Za ovo vreme što sam ovde, deluješ mi kao neko ko ume da isprovocira, ali isto tako često kažeš pametne stvari. Zanimljiva si, imaš stav. U poslednje vreme sve češće se sretnemo, progovorimo po koju. Mislim da imaš ishitrene, nagle reakcije što ti realno uopšte ne treba. Čak sam ti i rekla: ''Nasmej se i pusti, nek ide''. Nisam još formirala neko posebno mišljenje o tebi, jer se nismo dovoljno družile i malo smo pričale. Ostavljam Jovanu - dodala je Sofija.

Vanja Prodanović takođe je bila britka na jeziku.

- Bebice ti nisi zaljubljen čovek koji iskreno i transparentno pokazuje emocije. Za mene je to što radiš odsustvo samopoštovanja, nenormalnost, patologija, boleština. Ti nisi nikakva muškarčina koja je ovde pravila dramu i atmosferu kao na sahrani kada te je devojka polu-sahranila svojim postupcima. Ti si, zapravo, pokazao da si slabić. Koliko si bezvredan kao čovek i muškarac najbolje pokazuju tvoji međuljudski odnosi, počev od porodičnih. Ne znam u kom univerzumu stavljaš u isti koš svoju devojku i svoju decu. Takođe, u sukobima sa ljudima si morbidan, zlonameran, ideš ispod pojasa, vrijeđaš bez osnova i potpuno nepotrebno - bila je jasna Vanja Prodanović.

Lepi Mića pobrao je ovacije svih kada je žestoko komentarisao Bebicu.

- Jovana bila je jedna devojka iz Pančeva. Isto takva kao ti i ušla je kao „zvezda“, bila je u timu, sve to kao wow. Devojka je sedam dana bila bukvalno stavlala kapuljaču na glavu i niko s njom nije razgovarao. Otišla je kući. i vratila se, bila je ista pa su je opet izbacili. Ti si ista takva, ti želiš da budeš starleta, majka i tako dalje. Ne možeš, ne možeš. Nije sve loše, ne kažem ja da je sve loše, samo ti pričam za tebe - rekao je Mića i osvrnuo se na Bebicu:

- Ja nisam Bebici rekao jednu reč dok je bio u problemu, i ja ranjenog orla ne diram. On je sad zdrav i oporaavio se, a on je podmukao, kvaran i sve najgore. On nije dobar za okolinu i sebe, njega bi ljudi u belom mantilu izolovali na neko vreme. On sam prizna da nema ponos i dostojanstvo, šta ja dalje da pričam? Mislio sam da će posle ovog blama koji mu je priredila najveća ljubav kako on kaže, da shvati da mu je Bog servirao u momentu nešto da treba da je reši, a on ostaje isti i postaje još veći psihopata. On je spreman na sve, nema kočnicu ni prema čemu i on je spreman za Teodoru da nas pobije sve dok je ona spremna da ga išalta za sva vremena - rekao je Mića.

Zatim je voditeljka Ivana Šopić saopštila rezultate nominacija, ali i odluku Odabranih.

- Bebica ide u izolaciju sa Aneli i Sunčicom koju su nominovali Odabrani - rekla je Ivana.

Potom je voditeljka saopštila da je publika najmanju podršku dala Babejićki.

Autor: R.L.